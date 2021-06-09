學友克勤任嘉賓 莫文蔚老公上台騷琴技

莫文蔚(Karen)一連三場紅館演唱會圓滿結束，尾場找來張學友、李克勤擔任表演嘉賓，而她的外籍老公Johannes亦罕有亮相同台演出，並為Karen伴奏一曲《再生》，兼在台上恩愛咀嘴。



Karen表示今次是老公首次上台演出，表現淡定，大讚對方非常厲害，直言完騷後會將自己交還給老公，作為報答他的演出。Karen事先講明今次將會是她最後一次紅館演出，她直言心情有點不捨，但未來仍會繼續表演，只是轉另一形式，並笑言或會到更巨型的場館演出，十分期待日後以新模式與歌迷見面。

碌盡人情卡

提到過去的表演嘉賓陣容鼎盛，Karen稱今次主要是邀請在歌唱生涯從未合作過的歌手︰「同幾位都識咗好耐，但一直未有合作機會，好感激佢哋可以嚟到。始終都仲係疫情，佢哋二話不說，一口答應，好感動！」提到早前她穿上涉辱華的服裝品牌拍MV，Karen稱自己一時疏忽，並謂過去一直沒有留意衣服的牌子，承諾日後會多加留意。