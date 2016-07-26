學霸睇樓團｜麥雅緻鍾情傳統名校 陳琪最怕收老師電話

三位星級靚媽陳琪、黃芳雯、吳日言主持的香港開電視新節目《學霸睇樓團以育兒、選校等為題，她們到各區睇樓兼介紹區內名校。首集（30日）邀請了腹大便便的麥雅緻擔任嘉賓，跟幾位主持大談媽媽經，期間陳琪笑言最怕選到功課多的學校，表示跟孩子做功課會破壞之間關係。

傳統名校學費便宜

麥雅緻被稱為親子教育的專家，皆因她修讀「兒童與家庭教育文學碩士」，她表示修讀課程後，學會了反思及了解子女的真正需要，而問到麥雅緻在選校方面會否崇尚傳統名校？她指：「我對傳統名校有不同階段看法，最初我以為自己係唔鍾意，不過睇睇吓又覺得傳統名校學費便宜、有好背景，我又變得好鍾意，但我反省過後，覺得最重要係睇小朋友本質。」

最怕收學校電話

提到為小朋友選校，陳琪表示最怕功課多的學校，她笑說：「做阿媽最驚收到冇來電顯示嘅電話，因為全部都係老師打嚟，一聽到問係咪胡芷苓媽媽，我就標汗，因為通常下一句就係佢未交功課，而且最擔心做功課係會破壞親子關係，有時覺得『咁簡單，教極都唔識』，真係好忟。」