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安祖蓮娜爆畢彼特跟色魔合作
2 小時前
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安祖蓮娜爆畢彼特跟色魔合作
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安祖蓮娜罕有接受傳媒訪問。

荷李活女星安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)近日接受英國《衛報》訪問，談到與國際特赦組織合作的新書、難民等問題，還有大眾關注的前夫畢彼特(Brad Pitt)。荷李活金牌製片人Harvey Weinstein於2017遭多名女星指控性侵，受害人之一安祖蓮娜表示：「我21歲時在酒店被Harvey非禮，之後他想進一步行動，我力拒下逃出魔掌。之後，我不停提醒女星朋友，不要接近Harvey。」安祖蓮娜表示，非禮事件後沒再與Harvey合作，但那次的陰影一直纏繞她，更令她傷心的，就是前夫畢彼特與Harvey合作拍片。

離婚導火線

記者問到與畢彼特的離婚官司時，安祖蓮娜提及前夫與Harvey合作的傷心事。「他(畢彼特)也知我被Harvey非禮，他有日竟然說要跟Harvey合作，我非常憤怒、傷心，我們為此事吵過很多次，亦徹底傷害這段感情。」被過百位女星指控性侵的Harvey，判處入獄23年，現正於紐約監獄服刑。

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安祖蓮娜首演超英片《永恆族》，自言非常刺激。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/安祖蓮娜爆畢彼特跟色魔合作-283377
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