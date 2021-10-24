永恆族｜安祖蓮娜祖莉飛釘宣傳Marvel新作

安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)昨日出席《第16屆羅馬電影節》，並為Marvel超英片《永恆族》(Eternals)宣傳，於多場活動中現身。戲中飾演永恆族女戰士的安祖蓮娜，在《羅馬電影節》紅地氈上，穿上一件little black dress，將完美身材表露無遺，完全不像46歲，近鏡更疑似真空上陣，呈現飛釘效果，網民都大讚「氣場太強」、「好看！真識著衫」、「狀態大好，巨星風範。」

安祖蓮娜亮相即成為焦點

由安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)、理察麥登(Richard Madden)、陳靜(Gemma Chan)及馬東石等主演主演的《永恆族》，未上映已引起廣泛討論，全球fans皆熱切期待。在《永恆族》的首映禮上，安祖蓮娜換上一件銀色Versace金屬網格布長裙，魅力十足，優雅亮相即成為焦點，吸引全場目光，與陳靜見面時更雞啄唔斷傾過不停。

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