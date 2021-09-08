安祖蓮娜蠱惑賣走畢彼特莊園

曾經是荷李活模範夫婦的畢彼特(Brad Pitt)與安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)，最終離婚收場，但子女撫養權及財產官司仍未完結，雙方出盡方法奪取對方所有。網站Page Six取得法院最新文件指，安祖蓮娜使用蠱惑手段，出售與前夫畢彼特共同擁有的法國莊園股份。

報道指，畢、安協議如出售共同擁有的物業，必須通知對方並得到同意，但安祖蓮娜未知會畢彼特的情況下，售予莊園的40%股份給買家，畢的律師團隊正計劃控告安祖蓮娜。這個價值1.64億美元的法國莊園，對畢、安而言極具意義，原因是兩人於2014年在莊園舉行婚禮，6名子女亦在場見證。

阻止子女出庭

畢、安的兒女撫養權問題，一直是安祖蓮娜最擔心的事。Page Six報道，安祖蓮娜炒掉團隊的其中一名律師，事關該名律師勸她不應讓子女出庭指控畢彼特家暴，安祖蓮娜認為律師偏幫畢彼特，最後將他解僱。

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