安祖蓮娜孖The Weeknd歎完意菜入豪宅浪漫

46歲荷李活女星安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)與31歲格林美得獎歌手The Weeknd，第3次被傳媒影到約會。英國《每日郵報》報道，安祖蓮娜周六晚與The Weeknd現身洛杉磯聖莫尼卡，兩人前後腳進入意大利餐廳Giorgio Baldi，歎完兩個半小時晚餐後，一齊離開餐廳，安祖蓮娜登上The Weeknd的黑色7人車，直駛男方位於聖莫尼卡價值7,000萬美元的Bel-Air豪宅。

三度被傳媒拍到 半公開拍拖

安祖蓮娜與前夫畢彼特(Brad Pitt)離婚後，一直專注照顧6名子女和聯合國難民事務，緋聞少之又少。直至今年6月30日，她首次被影到與The Weeknd約會，地點同樣是意大利餐廳Giorgio Baldi，兩人在7月12日再被影到結伴睇演唱會。安祖蓮娜與The Weeknd今次高調「出巡」，美媒認為是讓外界知道，兩人正處於半公開拍拖狀態。

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