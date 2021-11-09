宋慧喬對張基龍有好感

宋慧喬與張基龍主演的新劇《現正分手中》將於本周五首播，兩人昨日出席完劇集記招後，早前又在SBS的YouTube頻道SBS NOW宣傳新劇。張基龍稱，在片場與宋慧喬說得最多話是「姐姐我很餓，一起吃午飯吧。」宋慧喬說：「我們吃過午飯後，過了一個小時左右，基龍又會說餓了。」張基龍回答：「我的腸應該很直，所以消化得很快。」宋慧喬聽後忍不住大笑。

善待每位工作人員

宋慧喬問道「在片場與我一起拍劇開心嗎？」張基龍答「玩得很開心」，她隨即露出滿意的笑容，續說：「多謝基龍在片場出現時，總是開朗又開心，從來沒見他生氣，拍戲其實很辛苦，尤其是男演員的，因為盛夏拍劇要穿秋裝。看到工作人員、演員，總是笑瞇瞇的對待你，我想，『真的是很好的一個人。』」宋慧喬又稱，張基龍善待每位工作人員，令拍劇現場呈現開心的氛圍。

喬妹鍾意搵狗訴心聲

張基龍則感謝宋慧喬肯與他合作：「一開始知道要與宋慧喬工作，我有感到壓力、恐懼和擔心的。我的緊張情緒在姐姐幫助下，很快得到了緩解。真的很感激。」問到兩人感到壓力時，會向誰傾訴張基龍指會找親哥哥，宋慧喬表示：「我和我的狗狗Ruby經常傾偈，無論發生甚麼事，我都會告訴牠。」