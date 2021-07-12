客人認真求紙紮花姐+ERROR 網民︰重金請去哭喪更好

ERROR人氣高企，就連他們的經理人花姐亦獲不少支持者，fans更用ERROR的照片印製不少應援產品，但沒料到的是竟有人要求紙紮ERROR和花姐，送給已故好友。

「泰記壽紙」的facebook專頁昨日上載了一名客人的WhatsApp留言，對方稱其好友是ERROR粉絲，不幸離世，希望可以整ERROR及花姐的紙紮公仔並燒給故友，對方亦表明「唔係講笑我認真嘅」，更提供了日子及殯儀館地址。「泰記壽紙」在截圖留言稱已經不是第一次遇到這個問題，並謂「我都想問返究竟有冇必要咁樣做」，更表明自己是ERROR的粉絲，所以拒絕接單又說「你話燒鮑魚同三位鮑魚客都話得啊，但係error 又係咩一回事」。

網民見狀紛紛留言，有指這名客人對ERROR及花姐欠缺尊重，而當中也不乏搞笑答案︰「ERROR 曾去台灣進行哭喪集訓，係咪重金請佢哋去哭喪更好。」、「燒個收到香港wifi既router＋電視機頂盒俾他就得」、「佢咁好朋友，會唔會先整自己個樣既公仔燒落去陪埋佢個朋友？？」、「搵真人去鞠躬會唔會易啲？」、「燒生啤啦，得架喇」、「紙紮一部DVD機連電視，將Error嘅節目燒錄成DVD，一次過燒俾朋友仔，等佢可以重溫仲實際～」、「用生啤代替啦～反正炸左咁多次」。