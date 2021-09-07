宵夜燒到過埋夜｜張惠雅陳俞希曾愛上同一男生 梁祖堯：果然係好姊妹

由梁祖堯、BabyJohn(蔡瀚億)和陳俞希(Hailey)主持的ViuTV《晚吹 - 空肚講宵夜》深受歡迎，3位主持本周起走出錄影廠，在全新節目《宵夜燒到過埋夜》繼續講宵夜，3人互相替對方籌劃一個三日兩夜度身訂造的本地遊，在螢幕上展露另一面的真我。

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愛上同一男生 無損姊妹情

在今晚(29日)播出的一集中，3人探訪前女團HotCha的成員張惠雅(Regen)， Regan現於長洲經營的Café。Regen和Hailey相識多年，兩人互爆原來曾先後跟同一位男生交往，令梁祖堯和BabyJohn大感驚訝。Hailey透露是兩人互相分享情史時的意外大發現，「我哋兩個講前度嗰陣，心諗點解個男仔的行為咁熟識，好似我經歷過咁！」兩女愛上同一男，但Regen和Hailey的交情並未因此事受損，令梁祖堯不禁開玩笑指「果然係好姊妹」。

梁祖堯爆《造星IV》內幕

今屆《全民造星IV》主力打造女團，作為導師之一的梁祖堯大爆內幕，原來所有參賽者必須在申請表上填寫「我最欣賞的女團」一項，他表示，「年紀最細嗰班(17-21歲)一定係寫BLACKPINK，但係25-30歲全部都係寫HotCha。」Regen聞言大感意外，從不知HotCha以前這麼受歡迎，「以前無網絡，真係唔知有咁多人鐘意我地。」