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宵夜燒到過埋夜｜梁祖堯BabyJohn為Hailey拍成熟版「𡃁模」寫真
2021-10-12
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梁祖堯BabyJohnHailey宵夜燒到過埋夜蔡瀚億陳俞希張進翹Manson八婆
宵夜燒到過埋夜｜梁祖堯BabyJohn為Hailey拍成熟版「𡃁模」寫真
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Hailey笑言沒料到梁祖堯和BabyJohn會幫自己再拍寫真。
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梁祖堯和BabyJohn化身「龍友」，認真地商討如何幫Hailey拍攝「成熟版」寫真。

由《空肚講宵夜》的3位主持梁祖堯、BabyJohn(蔡瀚億)和陳俞希(Hailey)加碼炮製的《宵夜燒到過埋夜》，3人走出錄影廠互相替對方籌劃一個三日兩夜度身訂造的本地遊，今晚(12日)播出的一集，繼續由梁祖堯為Hailey展開「女皇之旅」，並與BabyJohn化身「龍友」，參照Hailey昔日的𡃁模寫真集，特地在酒店游泳池為她重拍一輯具有「成熟韻味」的寫真，梁祖堯更出心出力，親自跳水營造各種水花四濺的效果，十分認真又搞笑。

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梁祖堯親自跳水營造各種水花四濺的效果。
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熱愛攝影的BabyJohn悉心為Hailey重拍寫真。
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Hailey新舊寫真對照。

Manson自彈自唱冧暈Hailey

隨後，梁祖堯更找來張進翹(Manson)驚喜登場陪伴Hailey，自彈自唱的Manson非常貼心，令冧爆的Hailey自爆拍拖往事，原來曾經有前度男友為挽留Hailey而求婚，但她當下勸對方先冷靜和收回戒指。梁祖堯笑言假若換作是他自己，應該會叫對方「你同第二個求呀！」，Hailey聞言即驚指被梁祖堯說中：「跟著隻戒指真係去咗第二個女仔到。」BabyJohn笑指果然十分環保。鬧笑中，Hailey一度感慨表示：「自從嗰次之後，就無人再同我求過婚喇，都有少少唏噓。」

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張進翹驚喜登場。
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Manson的貼心舉動冧暈Hailey。
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Hailey自爆曾拒前度求婚箍煲。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/宵夜燒到過埋夜｜梁祖堯babyjohn為hailey拍成熟版「𡃁模」寫真-288386
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