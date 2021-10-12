宵夜燒到過埋夜｜梁祖堯BabyJohn為Hailey拍成熟版「𡃁模」寫真

由《空肚講宵夜》的3位主持梁祖堯、BabyJohn(蔡瀚億)和陳俞希(Hailey)加碼炮製的《宵夜燒到過埋夜》，3人走出錄影廠互相替對方籌劃一個三日兩夜度身訂造的本地遊，今晚(12日)播出的一集，繼續由梁祖堯為Hailey展開「女皇之旅」，並與BabyJohn化身「龍友」，參照Hailey昔日的𡃁模寫真集，特地在酒店游泳池為她重拍一輯具有「成熟韻味」的寫真，梁祖堯更出心出力，親自跳水營造各種水花四濺的效果，十分認真又搞笑。

Manson自彈自唱冧暈Hailey

隨後，梁祖堯更找來張進翹(Manson)驚喜登場陪伴Hailey，自彈自唱的Manson非常貼心，令冧爆的Hailey自爆拍拖往事，原來曾經有前度男友為挽留Hailey而求婚，但她當下勸對方先冷靜和收回戒指。梁祖堯笑言假若換作是他自己，應該會叫對方「你同第二個求呀！」，Hailey聞言即驚指被梁祖堯說中：「跟著隻戒指真係去咗第二個女仔到。」BabyJohn笑指果然十分環保。鬧笑中，Hailey一度感慨表示：「自從嗰次之後，就無人再同我求過婚喇，都有少少唏噓。」

相關新聞：