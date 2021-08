家暴案後首訪|尊尼特普:我被荷李活抵制

荷李活型男尊尼特普(Johnny Depp)早前控告英國《太陽報》誣捏家暴前妻安芭赫德(Amber Heard)官司敗訴,形象盡毀失去多部片約,他近日接受《星期日泰晤士報》訪問時,被問到官司敗訴後感受。他說:「比較起日本廢水及新冠肺炎疫情,自己的遭遇實在太渺小了。」尊尼又提到,講述日本廢水事件的新片《惡水真相》,因自己受到荷李活抵制,至今在美國仍未能上映。「我與導演好不滿,荷李活方面未有解釋原因,我們唯有等待。」

連失兩大片系列

尊尼捲入家暴案後,華納同迪士尼先後將尊尼踢出新片。華納有《怪獸與牠們的產地3》(Fantastic Beasts and Where to find Them 3),之後到迪士尼禁演《魔盜王》(Pirates of the Caribbean)第6集。荷李活家暴、性侵醜聞沒完沒了,影星萬一牽涉其中,勢必被片商離棄,被迪士尼踢出《魔盜王》的尊尼就是人辦。