容祖兒出道22年 霍汶希出post 祝賀: 每一天你都在與自己暗暗較量

容祖兒(Joey)最近主攻內地市場，參與各大小綜藝節目，今日(29日) 是Joey入行22周年的大日子，作為經理人兼好友霍汶希(Mani)非常有心，在昨晚凌晨12點準時發文，並貼出多張二人昔日的合照，並寫道：「親愛的祖祖，又到了於你於我都非常特殊和重要的日子！22年前的今天，你懷著對未來的《未知》進入大家視野，盡情釋放著屬於你的獨特能量；22年裏的每一天，你都在與自己暗暗較量，每一滴汗水每一個作品每一次突破都是最好的證明。而22年後的今天，我看到你更加自信、勇敢、堅定（當然還有更加美麗）。過去的日子有太多太多的感動和值得銘記的瞬間，回想起來真的一切都美好的不可思議。祝願在未來的日子裡你依然笑得爛漫可愛！#你永遠是我們的驕傲！」

容祖兒即回覆：「Thank u mani ！love u to the moon n back 沒有你沒有我」而不是網民都紛紛留言表示她倆是:「絶配」。

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