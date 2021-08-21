容祖兒發長文慨嘆有迷惘的時候 性恪令她抓狂

2019年的8月容祖兒（Joey）在紅館舉行19場《Pretty Crazy世界巡迴演唱會香港站》，之後她先後到了美國、荷蘭、英國和加拿大舉行巡迴演唱，工作排得密密麻麻。演唱會兩周年，日前祖兒罕有於社交網發千字文 ，坦言自己也有感到迷惘的時候，並靠回想演唱會片段捱過。

她表示：「這兩年來，每當我陷入迷惘孤單的時候，我便閉上眼睛，回想那些畫面，自己鼓勵自己。因為，我是一個未到最後一秒都還會懷疑自己的人，覺得事情一定會被我搞垮，這性格確實折磨也讓我抓狂，但亦因為這種嚴重的不安全感，往往讓我時刻咬緊牙關拼到最後一秒。」

其後，她坦言身邊不少朋友都勸她工作再不用那麼拼搏，但祖兒表示：「他們不明白這就是我的日常，沒有了這些挑戰，我絕對會懷疑人生。但人生到了這階段，我也學會努力嘗試在生活找個良好的平衡，我希望在生活（取得）靈感與動力，而通過努力工作，可以讓自己和家人每天活得更自在，這便是我人生的目標。昨天一早起床工作，到睡覺時已經看到今天的日出，躺在床上我在想，人生在世能每日好好的活着體驗生活應付生活，嘗盡生活帶給我們所有的甜酸苦辣。」

最後，祖兒引用了演唱會與王菀之合唱的一曲《末日》歌詞作總結：「如果禍與福都躲不過，就每天當沒明天捉緊愛人過，將生活還給我，做每天必修功課。就算知歲月無多無憾的生存過，在愛惜中離座，已經不錯。」