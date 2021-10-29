寵物｜李星熲愛犬阿Dee識做和事老

曾是毛記電視旗下藝員的李星熲Cherry(前藝名唐詩勁)，最近開設YouTube Channel，集中製作自己的《智將情侶》影片。Cherry與男朋友王啟豪Kyle(前藝名崔建芒)拍拖多年，二人視愛犬阿Dee如家人，因為有人鬧交，牠就會錫錫充當和事老。

撰文：畸豬

Cherry形容今年8歲的阿Dee是女生男相，「牠是隻芝娃娃溝蝴蝶犬女，表情長期厭世又懶，聽到『街』字就會有很大反應。」媽媽初時帶阿Dee回家的時，Cherry沒太大反應：「本身我不喜歡芝娃娃，對阿Dee沒好感，甚至曾經叫媽媽不要接牠回來。點知，當我第一眼見到牠便愛上了，實在太鍾意牠。」世事難料，Cherry沒有想過會喜歡芝娃娃：「一開始我們只是抱住暫養心態去照顧，但時間耐了，牠便開始視我們為主人，我們又見到牠可愛一面，變到愈來愈鍾意阿Dee，所以養到現在。」

和事老狗狗

Cherry指狗仔同人類的連繫太獨一無二，牠們真的會聽得明你講甚麼、語氣及心情，你不開心又會走過來安慰，這是她養了阿Dee後，愈來愈喜歡狗的原因。「我們有時說話大聲了一點、語氣重一點，牠會即走過來錫我們，制止我們發生衝突。知道我喊不開心，會入房陪我，黐住我安慰我，又會不斷錫我，錫到我笑為止。」阿Dee以前由親戚養時，因為很少出街，不懂落樓梯，見到好細的障礙物都不識跳過，之後經常帶牠去行山行街，現在行得好快。

迷失便利店

說到難忘事，有次帶阿Dee去家附近的平台散步，因平時習慣了那兒，位置亦很安全，Cherry就坐低處理公事覆短訊。「過了幾分鐘，竟然不見阿Dee，我周圍找牠都不見蹤影，我勁驚，怕牠被人捉走。最後我沿住剛才來的路線找，原來牠在便利店門外坐著等。因為平時媽媽帶牠落樓，會入便利店買東西，就叫阿Dee坐門口等，想不到牠走失時，竟然走到便利店等我，那刻覺得牠真的很乖。」

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