專訪｜創上癮只因不甘心？ 吳林峰與柳應廷互mean中玩突破

吳林峰，2019年出道的唱作歌手，偶爾自嘲「唔係林峰」的他，年初憑著《樂壇已死》為人所認識，與一班新世代歌手踩上Chill Club頒獎禮和鄭中基的自駕演唱會，並將於本周六(16日)在麥花臣場館迎來人生的首個賣票的個人音樂會。自小熱愛音樂，中學時期已開始街頭busking，因為不甘心只唱別人的歌，從而踏上創作之路，誰知一寫就停不了，「寫歌就像寫日記，是重新認識自己的方法。」無論自家歌曲或為人作曲，取材於生活日常的作品，引發觸動人心的共鳴，也帶來自我突破與療癒。

由社工轉做音樂人

回想從街頭唱到麥花臣舞台的七年之旅，吳林峰形容是不可思議，「當年曾亂噏話終會有日開show，原來有些人從busking開始聽我，非常感動，加上音樂班底是由街頭合作至今，那份兄弟情很寶貴。」吳林峰的創作路，從自彈自唱別人的歌開始，「唱了一段日子，條氣唔係好順，覺得大家留下來聽，只因我唱別人的歌，不如寫吓自己的歌，睇吓大家有咩反應，當然我唱自己的歌係冇有人留低聽。」慶幸這一試，燃起他對創作的一團火，「一寫就上癮，我好鍾意記低某些時刻的感覺，寫歌就像寫日記，是重新認識自己方法，過程中自己亦會有所領悟和成長。」從此，音樂創作成為生命中重要的一塊，甚至放棄收入穩定的社工工作，「因為沒辦法從中找到樂趣，每日返工最擔心電話響，因為要寫報告和跑數，唯一樂趣是與不同的client傾偈，我對他們很上心，但建立關係需要很長時間，自覺應付唔到，搵唔到自我存在價值，覺得人生唔應該係咁，儲夠錢租studio就辭工全職做音樂。」

獲許廷鏗賞識 如強心針

由busker到投身樂壇，吳林峰感激遇上伯樂。每天如常busking的影片，被許廷鏗無意中發現並邀請合作，這猶如一支強心針，促成兩人首次合作的《雪糕》，這也令他嘗試在網上推銷自己的作品。「估唔到收到商台DJ梁文禮的查詢，問我首歌會唔會派台，當時我連怎派台都唔知，這首正是我的出道歌《你是萊特》。」香港地，單靠做音樂維生，絕不容易，兩年的全職獨立歌手生涯，吳林峰形容頗有挑戰性，「有時要諗如何交租，冇錢出街食飯就諗自己煮，總能在限制中搵到出口。」問他可曾感後悔嗎？他語氣肯定地說，「有迷失的時候，但一定冇後悔，條路自己揀，衰咗也是自己受，最擔心只係阿媽知道唔俾我繼續。」

今年初吳林峰推出首張個人EP《Life Donut》，然而，不少人認識他，是透過他作曲兼有份演唱的《樂壇已死》，或因為他是MIRROR《One And All》、Jer《迴光物語》和《狂人日記》或Edan(呂爵安)《小諧星》的作曲人，對此他淡然道，「沒有甚麼hard feeling，因為我寫歌給其他歌手，是抱著可幫助對方發揮的心態，不是要令歌曲出名或增加知名度，有人認識作曲者已是Bonus，如果真的幫到他們反而開心，因為我知自己不是要靠他們，無論如何我也會keep住創作，歌有歌的命，要配合時機。」

劃逗號 開展新階段

最近加盟新唱片公司並舉行首個個人音樂會，吳林峰形容，「我覺得這階段是逗號，然後迎接新開始，過往大家以不同形式認識我，可能是busking或因我叫『吳林峰』特別易記，也可能因為《樂壇已死》，但總叫有人記得我是唱歌，希望透過這音樂會可重新認識我。」音樂會名為《明天一切如常》，說的是生活態度，他直言，「唔想講大道理，甚麼正能量、溫暖你心之類，希望大家在看似刻板苦悶的生活中找到樂趣。其實我每日返studio，辛苦地由街頭行到街尾，有時又唔記得帶鎖匙，間中亦會很忟憎，但有時能食餐好的，總能找到一點樂趣。每當我拿著結他彈的時候，這些生活點滴都能化作音樂創作，讓自己聽和感受。」他表示，音樂會的鋪排猶如「回帶」，重新體驗一路走來的每一步，除了個人作品，也會重新編演繹為其他歌手寫的作品，「每一首我寫給人的歌也有特別意義，以前從沒想過會有artist唱我的歌，如果有人欣賞，對我是很大鼓舞。」

Jer玩得顛 有surprise

在吳林峰的創作歷程裡，有哪些別具意義的作品？他一臉苦惱表示難以取捨，每首都盛載著生活的領悟和感受，「若真的揀就是《街燈》和《下一束光》，因為是我頗迷惘時寫的，讓人見到我樂觀以外的一面。」至於為其他歌手寫的歌，他選了許廷鏗的《痛》，「這是自覺寫得幾好的旋律，創作過程令我放低外公過身的傷痛。」而Jer的《狂人日記》則是突破極限之作，他笑言寫到精神分裂，交出最不似吳林峰的歌曲，「Carl叔叔(王雙駿)給我order後，第二日就問我有冇歌，當時我打緊機，衝返studio捱夜寫完，未試過咁趕，《狂人》是迫出來，本身首歌是寫痴線佬人格分裂，我覺得寫歌時真的幾分裂，試過好忟憎唔知點寫，但寫寫吓幻想阿Jer揈頭唱live的樣子，都幾搞笑！雖然捱夜唱高音demo幾辛苦，但好好玩，原來我都能做到。」

吳林峰與Jer同是busking出身，兩人老友鬼鬼經常互mean，最爆笑是兩人打機玩「FIFA」，Jer在IG story大爆吳林峰以八比一大敗，「耿耿於懷」的他半說笑道，「Jer真係好mean，以為佢唔玩得，點知仲玩得顛過我！」說的不只是打機，更是音樂製作，「Jer好有自己想法，而我對創作上也很固執，而且我倆都是畫面感極重的人，大家要不斷過招，創作空間很大，他又不用太多限制，想怎寫怎唱都可以，是好能夠surprise你的一個人，所以跟他合作好好玩。」談到Jer給他最大的啟發，「例如我寫歌會寫低啲個key，如果他覺得高key好聽仍會試，或者我幫他諗唞唞氣位，但他會說不用唞，這令我也有很多突破，去做以為自己做唔到的事。」

改懶音 唱好廣東歌

最近，吳林峰推出演唱會同名的新歌，由他親自作曲、T-rexx填詞、王雙駿監製，他表示歌名的「如常」是指創作心態，「即使轉新公司，我仍繼續透過音樂說我想說的信息，但會在自己的comfort zone，不斷找機會突破和創作。」突破求進，不是口號，為了以最佳狀態開show，吳林峰積極操練體能，還特地找老師重新學唱歌，他笑言，「玩突破，我唔會跳舞，但希望聲音上有變化，有段時間幫人寫歌，唱demo通常只會dededada，不自覺會影響咬字，加上我本身說話有懶音，如果要唱好廣東歌，一定要在這方面練習，原來透過咬字可讓你更輕鬆地唱好一首歌。」

化妝及髮型：Kaho Cheng

服裝： A［S］USL

文：Grace