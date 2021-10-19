專訪｜周秀娜 張繼聰 親熱唔易 親密更難

每位藝人在觀眾心目中都有既定形象，周秀娜(Chrissie)是性感，張繼聰是喜感，最近兩人在新戲《馬達·蓮娜》一改戲路，演一對活在喧鬧繁華城市中，被視而不見的孤獨邊緣人，阿聰一改搞笑形象，演沉鬱的中佬，Chrissie更是向難度挑戰，首次演單親媽媽角色。戲裡內斂角色由不敢去愛到彼此倚靠，阿聰慨嘆，「最難是親密，人愈大愈怕受傷。」

文：Grace 圖：林俊源

周秀娜服裝：Ralph Lauren, BVLGARI iBLUES(珠寶)

化妝︰PinkyKu(張繼聰), Circle Cheung(ndnco.co) (周秀娜)

演單親媽媽考功力

《馬達·蓮娜》以澳門為故事背景，講述阿聰演的中年頽廢士司機「馬達」與Chrissie演的酒樓女知客「蓮娜」相遇、相知的故事。馬達因被前妻傷害，每天行屍走肉地過活，蓮娜則是錯愛狠心男的單親媽媽，每天為鄉間的女兒拼命工作。對Chrissie而言，最難是揣摩單親媽媽的心情，「蓮娜所有抉擇都是為女兒著想，她來到澳門這沒人沒物的地方工作，跟這世界完全沒關係，單單為了女兒，那份母愛令她很堅強，點辛苦仍能繼續孤獨地生存下去。」幸好，澳門導演陳雅莉本身是育有一女的媽媽，協助她去了解懷胎十月，由女生變成母親的心情轉變。」經常演幽默搞笑角色的阿聰則表示，「想嘗試喜劇以外，較認真的角色，這劇本對我的挑戰是改戲路，其實也不只是挑戰我，更是挑戰觀眾對我的接受程度。」兩個遇人不淑、身心受創的人相遇，調子沉重，Chrissie和阿聰不約而同表示，最難忘是後段的爭吵崩潰喊戲，阿聰坦言，「拍到心力交瘁！」

放手的矛盾

不說不知，Chrissie與阿聰已先後在9部電影中合作，《馬達·蓮娜》是繼《女皇撞到正》後，另一部最多對手戲的電影。兩人在戲裡有不少親熱鏡頭，Chrissie笑言，雖不致於駕輕就熟，但彼此相熟，的確少了尷尬感。阿聰補充說，「大家都清楚是為了劇情，其實親熱戲只佔一部分，最難是親密，馬達和蓮娜就像兩個孤兒仔，那種生命只有對方的親密感，某程度上是沒可能演，大家要有默契，才能慢慢滲出來。」阿聰直言，這戲沒有很出乎意料的劇情，簡單地談愛情和親密關係，卻能呈現城市人的孤獨眾生相，「人愈大就愈拍受傷，唔想重新再來，因為有過受傷經驗，自我保護機制就會強了，這戲講重新開始，但最痛是你為對方好，要將自己從對方身上剔除，但他們想重新開始都係因為遇上對方，這是最大的矛盾，到底在愛情或人生其他面向，能否做到？人人都說愛，若然最愛的表現是let go，真係做到嗎？」Chrissie則補充說，「我不覺得太悲慘，看著兩位慘情的主角，依然很有希望，最大啟發是話我知仍要去愛。」目前單身的她相信，若遇到一個對的人，就會有順其自然的決定。

好與壞 如照鏡

人生難免遇上難以忘記的傷痛，如何跨過艱難日子？阿聰自言比較隨遇而安，任何事情也是一面鏡子，讓人看到自己如何睇這個世界，好與壞，視乎自己如何定義，他舉例說，「拍這戲要用一個月時間，但開鏡前要在澳門接受14日隔離，過咗11日，突然話要加到21日，但我倆有更多時間傾角色。」Chrissie搶白說，「咁又不代表隔得愈長愈好！」此片入圍《金馬創投會議》、意大利《遠東國際電影節》競賽單元及日本《日出國際映畫祭》競賽電影等多個國際影展，更成為《香港亞洲電影節2021》開幕電影，努力總算沒白費，問兩人可想過獲獎？兩人互笠高帽，笑言希望對方獲獎。阿聰認真表示，「片酬會用完，獎項也有人忘記，當然片酬和獎項也是樂趣，但演戲的經歷，或發現自己不同的可能性，延伸自己演戲的彈性，這些畢生難忘的過程，有錢也買不到，也是我做演員的最大樂趣！」

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