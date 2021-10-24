專訪｜慌中求變 陳柏宇要對得起自己

出道15年，陳栢宇(Jason)今年12月將迎來第二次紅館演唱會，以「Fight For___」作主題，啟發自去年疫下沒工作下的「慌」，讓他意識到自身的不足，「我只是唱K 出身的歌手，出道前亦沒受過專業訓練。」作為有家室的男人，他笑言總不能到窮到瞓街才徬徨，決定重新裝備為歌唱事業打拼。

「若不是遇到問題，人很少會嚴重反省。」Jason如是說。去年疫情令工作和收入大減，太太符曉薇(Leanne)因宮外孕流產，今年再度懷孕卻驗出胎兒患「愛德華氐症」而忍痛流產，身為「 一家之主」，他坦言，「即使很心痛，但事情不由我控制，始終要繼續向前行，我很懂得平衡自己的心態，例如疫情期間工作量和收入減少，面對艱難仍可給自己原因，繼續進步和解決問題，我唔係沉淪飲酒的人，這經歷讓我學習珍惜應該要珍惜的東西。」經歷失去才懂得珍惜，老生常談卻真實，人總會忽略常在身邊的人和事，「例如一個不是跟家人同住的人，常因工作推遲與父母食飯，最後每年只見1-2次，這不代表不關心他們1605，覺得他們沒甚麼不妥，著重工作是成熟的選擇, 但大吉利是，萬一他們離開，每個人都會後悔，教訓是要在後悔前，要作出明智抉擇。」

珍惜，不只是家人，還有演藝事業。2017年首度踩上紅館並奪得叱咤我最喜愛的男歌手的Jason，原計劃於去年初開show，不料遇上世紀疫症，延至今年12月10及11日舉行，最新發布演唱會海報註明「陳柏宇Fight Fo每一次踏上舞台的機會」，找來香港知名漫畫家馮展鵬繪畫Jason的大頭畫像，Jason目光銳利地看著遠方，滿瀉的熱血正反映他為演唱會盡全力的鬥志和決心。Jason表示，「Fight For」的主題來自疫下的經歷，他直言，「當工作和收入減少，開始擔心自己的能力，不想讓自己再經歷這些徬徨，回想起自己從出道至3-4年前，一直都是別人為自己事業，無論形象、歌曲路線或拍戲，都是別人為我安排的，好像沒有為自己的事業爭取過甚麼，以前夠運取得滿意成果，去到疫症時間，開始慌起來。」當他與別人分享這份慌時，發現在不少人心目中，他是個不太在乎歌唱事業的人。表面看是不在乎，實質是欠缺自信，Jason坦言，「我對自己的信心不夠，音樂上我懂得幾多？我只是唱K 出身的歌手，出道前亦沒受過專業訓練，我不覺得自己有能力在工作上提意見，其實別人恭喜我獲獎時，我常感到難以接受，因為不是我功勞，但所有功勞都放在我身上。」

慌，推動求變，Jason表示，「首先要對自己所表達的，多一份自信，第二是不能太被動，要提升在事業上的競爭力，所以我去學唱歌。」若有留意他的全新專輯《53FPS》，必會發現曲風與演繹都有別以往，皆因Jason去年開始重新學唱歌，他自言現在開始懂得從技巧上分析歌曲演繹，這份認知促使他更投入參歌曲製作，見證著一首歌由demo、填詞、編曲等轉化，每首歌的演繹也有不一樣的體會。問到今次籌備演唱會跟過往的分別，「上次我不用想演唱會的編排歌單或題材，這些都交給別人處理，我主要是盡力背好歌詞、唱好我的歌和記熟走位，去健身保持可除衫騷肌的身體狀態，今次我仍然是表演給觀眾，但從主題構思、拍片宣傳都會參與，唔想再係成功，覺得不配，失敗又不知是否自己責任，起碼自己感到無悔。」就如他的新歌《對得起自己》。