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專訪｜王丹妮演梅艷芳感懷落淚 劉俊謙廖子妤以哥哥「姣型靚寸」為目標
1 小時前
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劉俊謙梅艷芳王丹妮廖子妤張國榮人物專訪巨星香港女兒烈焰紅唇哥哥
專訪｜王丹妮演梅艷芳感懷落淚 劉俊謙廖子妤以哥哥「姣型靚寸」為目標
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王丹妮
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劉俊謙
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廖子妤

傳記電影《梅艷芳》秉承「香港女兒」梅艷芳(梅姐)提攜後輩的精神，找來名模王丹妮(Louise)擔正演梅姐一角，劉俊謙與廖子妤(Fish)則分演張國榮和梅愛芳。3位新晉演員演繹一代巨星，深被前輩的勇氣、堅持與大愛所感動，回想3年前的拍戲過程，猶如乘坐時光機回到昔日的香港，感動到「起雞皮」。 

文：Grace  攝：莊振邦
髮型：King Lee @ Essensuals Toni & Guy(廖子妤), Kolen But(王丹妮),Nick Lam@Orient4(劉俊謙)
化妝：King Yip@KingsMakeup(廖子妤), Pinky Ku(王丹妮), ShuenKong @ WiLLWong(劉俊謙)
服裝：Max&Co(廖子妤), bebemaklm@K11_antonia(王丹妮), COS(劉俊謙)
場地：富衞1881公館

嚇到出走泰國 喊足兩日

不說不知，原來《梅艷芳》是Louise和劉俊謙首套拍攝的電影，3年前試鏡時仍未知演甚麼角色，當得悉演梅艷芳和張國榮時，兩人直言恐懼多於一切。Louise透過社交媒體接獲試鏡邀請，一度以為是世紀騙案，當獲悉演梅艷芳後，更是嚇到走佬，「我驚到買機票走佬去泰國，匿喺酒店房喊咗兩日。但當我走出房門，就下定決心要演好呢套戲。」演舞台劇出身的劉俊謙首拍電影便演張國榮，曾猶豫應否接演，「由於初出道沒太多機會，仍決定懷著信心迎接挑戰。」Fish自言向來抱著有戲就照的心態，當得知演梅愛芳時，首先是開心，「當揣摩角色就覺得大鑊，因我從未演過實際存在人物，不過相比演梅姐和哥哥，Ann姐的資料較少，發揮空間較大。」

唱《烈焰紅唇》練到抽筋發炎

扮演一代巨星，3人不敢怠慢，無限次重溫梅姐與哥哥的訪問和演出，演戲初哥Louise接受為期半年的演戲、唱歌、舞蹈訓練，「最難是學跳舞，尤其是梅姐的力量，要花很長時間揣摩，例如唱《烈焰紅唇》有突然踎低的動作，我好努力想練到好順暢，練到大腿筋發炎和抽筋。」被選上演梅艷芳的Louise承認，其單親成長的背景與人生經驗，有助她融入角色，並觸碰了那藏於心坎的傷痛，「有一場是跟古天樂去傾偈，拍之前他也有跟我討論如何演繹，談到我爸爸的事，自己心裡也有點遺憾；打開潘朵拉的盒子，複雜的情緒湧上心頭，劇組見狀便立即拍攝，當下對話和所流的眼淚，是真實的感受。」

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Louise與Fish分別演梅姐和Ann姐，戲外兩人情同姊妹。
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劉俊謙最深刻是重現1984年哥哥在頒獎禮上唱《Monica》的場景。

勇於堅持

3人對梅姐和哥哥由衷的佩服，Louise直言，年幼時只算聽過梅姐的歌，透過演繹角色才開始深入瞭解，「最有印象是2003年的沙士年代，梅姐籌辦1:99的演唱會籌款，看到她很有善心和大愛，對我影響很大，明白到要堅持，以愛去做你想做的事。」劉俊謙尤其欣賞兩位巨星的勇氣，敢於在演藝路上作不同嘗試，「哥哥永遠比時代走得更前，當年的觀眾未必很接受他的風格表演方法，但他認為很好很靚的演出，仍選擇勇敢去做，而永遠後來觀眾會好鍾意這些作品。」Fish直言以哥哥為目標，「哥哥說過，作為藝人，他很想做到是『姣、靚、型、寸』」我覺得自己也很想做到，成為一個可做好表演的藝人，讓所有人的目光望著自己。」

回溯昔日香港

電影於2017年底開鏡，將於下周四(11日)公映，對首次拍電影的Louise來說，絕對是一次成就解鎖。9年前從馬來西亞來港發展的Fish則表示，「我的解鎖是睇到以前的香港，今次拍戲會去舊酒樓或場地取景，我以前在電影世界睇到的香港景物，竟然能重現眼前，講起都覺得起雞皮，這解鎖令我好感動。」劉俊謙點頭認同，「我對八、九十年代認識不深，那時才出世，透過這戲可睇到當年娛樂圈是怎樣，跟現在有很大變化，感覺似坐著時光機回到那個年代，窺探以前的世界。」問到對電影的期望，3人異口同聲表示，期望電影能帶動觀眾重溫梅姐和哥哥的電影或聽他們的歌，從電影呈現的昔日香港，重拾珍貴回憶。

專訪｜王丹妮演梅艷芳感懷落淚 劉俊謙廖子妤以哥哥「姣型靚寸」為目標

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/專訪｜王丹妮演梅艷芳感懷落淚-劉俊謙廖子妤以哥哥「姣型靚寸」為目標-291698
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