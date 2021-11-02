專訪｜王丹妮演梅艷芳感懷落淚 劉俊謙廖子妤以哥哥「姣型靚寸」為目標

傳記電影《梅艷芳》秉承「香港女兒」梅艷芳(梅姐)提攜後輩的精神，找來名模王丹妮(Louise)擔正演梅姐一角，劉俊謙與廖子妤(Fish)則分演張國榮和梅愛芳。3位新晉演員演繹一代巨星，深被前輩的勇氣、堅持與大愛所感動，回想3年前的拍戲過程，猶如乘坐時光機回到昔日的香港，感動到「起雞皮」。

文：Grace 攝：莊振邦

髮型：King Lee @ Essensuals Toni & Guy(廖子妤), Kolen But(王丹妮),Nick Lam@Orient4(劉俊謙)

化妝：King Yip@KingsMakeup(廖子妤), Pinky Ku(王丹妮), ShuenKong @ WiLLWong(劉俊謙)

服裝：Max&Co(廖子妤), bebemaklm@K11_antonia(王丹妮), COS(劉俊謙)

場地：富衞1881公館

嚇到出走泰國 喊足兩日

不說不知，原來《梅艷芳》是Louise和劉俊謙首套拍攝的電影，3年前試鏡時仍未知演甚麼角色，當得悉演梅艷芳和張國榮時，兩人直言恐懼多於一切。Louise透過社交媒體接獲試鏡邀請，一度以為是世紀騙案，當獲悉演梅艷芳後，更是嚇到走佬，「我驚到買機票走佬去泰國，匿喺酒店房喊咗兩日。但當我走出房門，就下定決心要演好呢套戲。」演舞台劇出身的劉俊謙首拍電影便演張國榮，曾猶豫應否接演，「由於初出道沒太多機會，仍決定懷著信心迎接挑戰。」Fish自言向來抱著有戲就照的心態，當得知演梅愛芳時，首先是開心，「當揣摩角色就覺得大鑊，因我從未演過實際存在人物，不過相比演梅姐和哥哥，Ann姐的資料較少，發揮空間較大。」

唱《烈焰紅唇》練到抽筋發炎

扮演一代巨星，3人不敢怠慢，無限次重溫梅姐與哥哥的訪問和演出，演戲初哥Louise接受為期半年的演戲、唱歌、舞蹈訓練，「最難是學跳舞，尤其是梅姐的力量，要花很長時間揣摩，例如唱《烈焰紅唇》有突然踎低的動作，我好努力想練到好順暢，練到大腿筋發炎和抽筋。」被選上演梅艷芳的Louise承認，其單親成長的背景與人生經驗，有助她融入角色，並觸碰了那藏於心坎的傷痛，「有一場是跟古天樂去傾偈，拍之前他也有跟我討論如何演繹，談到我爸爸的事，自己心裡也有點遺憾；打開潘朵拉的盒子，複雜的情緒湧上心頭，劇組見狀便立即拍攝，當下對話和所流的眼淚，是真實的感受。」

勇於堅持

3人對梅姐和哥哥由衷的佩服，Louise直言，年幼時只算聽過梅姐的歌，透過演繹角色才開始深入瞭解，「最有印象是2003年的沙士年代，梅姐籌辦1:99的演唱會籌款，看到她很有善心和大愛，對我影響很大，明白到要堅持，以愛去做你想做的事。」劉俊謙尤其欣賞兩位巨星的勇氣，敢於在演藝路上作不同嘗試，「哥哥永遠比時代走得更前，當年的觀眾未必很接受他的風格表演方法，但他認為很好很靚的演出，仍選擇勇敢去做，而永遠後來觀眾會好鍾意這些作品。」Fish直言以哥哥為目標，「哥哥說過，作為藝人，他很想做到是『姣、靚、型、寸』」我覺得自己也很想做到，成為一個可做好表演的藝人，讓所有人的目光望著自己。」

回溯昔日香港

電影於2017年底開鏡，將於下周四(11日)公映，對首次拍電影的Louise來說，絕對是一次成就解鎖。9年前從馬來西亞來港發展的Fish則表示，「我的解鎖是睇到以前的香港，今次拍戲會去舊酒樓或場地取景，我以前在電影世界睇到的香港景物，竟然能重現眼前，講起都覺得起雞皮，這解鎖令我好感動。」劉俊謙點頭認同，「我對八、九十年代認識不深，那時才出世，透過這戲可睇到當年娛樂圈是怎樣，跟現在有很大變化，感覺似坐著時光機回到那個年代，窺探以前的世界。」問到對電影的期望，3人異口同聲表示，期望電影能帶動觀眾重溫梅姐和哥哥的電影或聽他們的歌，從電影呈現的昔日香港，重拾珍貴回憶。

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