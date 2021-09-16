專訪｜疫下停工楊淇轉做保安體會深 游學修創辦網頻：我已很幸福，想整個行業更好

「2020年好像消失了⋯⋯」游學修回想疫下停工的日子，曾經全情投入地排演舞台劇《我們最快樂》，卻因疫情無法公演，事隔年半，終於本周五(24日)再踏台板，與闊別舞台近3年的楊淇合演舞台劇《久天長地》，故事圍繞一段穿越三世、沒法天長地久的虐心愛情。談起回到從前，游學修自爆3件悔不當初的中學往事。話說回來，當現實不似預期，熬過演藝圈近乎停擺的兩年，兩人細訴箇中的心路歷程。

做人不可太虛偽

《久天長地》改編自Wasabi的小說《甚麼天長 怎樣地久》，由游學修、白只、楊淇、當奴、朱栢謙等主演，故事圍繞一段穿越三世的虐心愛情，其中游學修和白只扮演同一角色，後者是第三世，前者是前兩世，游學修笑言，「浪漫純愛，我本人較少演這類劇，而且我的定位是較靚仔的一位，是否很吸引，有很大想像空間。」對於能跟游學修大演對手戲，楊淇「心心眼」表示，「我一直想跟他合作，親口跟他說過很多次，他很尷尬，但我很喜歡直接表達很愛他，他這個人好像看不完，令人很好奇。」獲楊淇大讚的游學修罕有地露出靦腆神情，他直言曾經性格火爆，經常因網上言論得罪人，「因為衰得太多次，開始學懂如何拿捏，慢慢知道甚麼可說甚麼不可，但同時又不能說謊，望能盡量堅持不可太虛偽，這乎話聽來很虛偽，但我是說真的！」當游學修擔心令人誤會時，有話直說的楊淇即表示，「這種坦白我好接受，我說過本來就很欣賞你，你做甚麼也可以，我是天蠍座，我的愛能包容所有。」

楊淇被愛貓嫌棄

楊淇演的曾悅意自小喪母，與父親相依為命，她自言跟角色背景相似，卻不像角色般放不低亡母，「愛不定要擁有，那是執著和慾望，因為慾望才想得到。愛分很多種，自私愛、濫愛，視乎你如何表達，例如我養貓，我對牠的愛是源源不絕的，最近牠卻不肯跟我瞓，陪我一陣就走出廳，我好唔開心但也要接受。」至於角色的最大挑戰，她表示，「我覺得難度在於不單是演一世，有些重覆但又不完全一樣，要清楚拿捏每一世的分別，以及這些改變對角色的影響。」游學修演的甘博年自覺人生有遺憾，欲透過穿越彌補過失，「他有超強記憶力，到底目前的記憶是真實、錯誤或是超能力？故事有趣之處，就在虛與實之間。」

游學修有創傷後遺症？

他笑言跟角色都有超強記憶力，尤其是記仇，如果可回到從前，最希望回到中學的籃球場上，「讀中三、四那年，我跟一位同學打籃球有身體碰撞，他打我一拳，我擋住了，但第二拳被他打中，當我想還手時，就被老師叫停了！」他自爆還有很多類似情景，例如被老師掟粉筆沒還手，楊淇禁不住說：「你可能有創傷後遺症！」查實，游學修並非只想著報仇，他也有暗戀不敢表白的時候，「讀中五時，有位女同學移民，送別會上我不敢跟她說話，其實我已暗戀她兩年了。」不過，楊淇寧願接受當下，「我會接受此刻發生的事，叫自己少去胡思亂想，演員本身已很不切實際，經常很認真地做一些不存在的東西，平時生活想踏實。」

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楊淇做兼職體驗生活

踏實，是楊淇歷過逾兩年演藝事業沉寂期的體會。當劇院、戲院因疫情持續關閉，全面停工的楊淇曾做過多份兼職工作，甚至試過全職做大學保安，「我做過韓國餐廳廚房工、花店、日本餐廳、整爉燭、印尼餐廳等，點解做餐廳？因為只有餐廳在疫情嚴重時仍運作，當連晚市都沒有，還有甚麼行業？除了保安就沒有了，有物業管理就需要人，我不想留在家裡胡思亂想，我寧願工作，而且保安要四處巡邏，令我感覺在行動中，心情會較舒暢。」從幕前演員到轉職保安，楊淇坦言起初有掙扎，「演員有趣之處是可用很多方法幫自己、說服自己是保安，就像演戲，演到自己都相信。」至今她仍繼續做兼職保安，為的貼地生活，吸取演戲所需的養份，「演員不應該脫離現實生活，我覺得可以同步進行，因為我太年輕入行，這是我了解現實生活和世界的唯一途徑。」熬過低潮期，留下來的楊淇語氣堅定地說，「無論世界變成怎樣，堅持要做演員。」

創辦「試當真」闖出路

在同一演藝圈下，游學修與劉俊謙合演的舞台劇《我們最快樂》因疫情取消公演，令他一度意志消沉，「我覺得整個2020年好像消失了，每次想到這兩、三年的事都會很混亂，感覺很複雜。整體環境就是沒工開，作品太少，大班人等著開工，等等吓好快就幾十歲……」及後他憑前年的《陪著你走》獲提名舞台劇獎最佳男主角(喜劇/ 鬧劇)，才稍為振作，然後把心一橫，與許賢和蘇致豪在YouTube創辦「試當真」視頻，至今有逾20萬訂閱者，下月26日於九展舉行兩場一周年騷，成功闖出血路。作為導演、演員或創作人，有戲拍又可演舞台劇的游學修一臉認真地表示，「我已很幸福，可以享受表演和創作，所以想令整個行業更好，因為這行的環境很慘，如何可以你好我好大家好，這是我最想做到的事。別要搞錯，其實不是甚麼偉大事，我純粹想自己好，但覺得如果只有我自己好極有個譜，尤其在這氣候環境之下。」

文：Grace 圖：林俊源

服裝：ASTRA Tailoring(游學修), iBLUES(楊淇)

化妝︰Yvonne Yeung(游學修)、Julie.H@J LAB(楊淇)

髮型︰Vie Kwan(游學修)、Julie.H@J LAB(楊淇)

造型：Bryan@theFlaming