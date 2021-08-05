專訪｜首開個人音樂會 陳凱詠：原來我可做自己

在樂壇出道3年陳凱詠(Jace)，由網媒小編走到女歌手，繼早前推出首張個人專輯《PROCESSING》衝破白金銷量後，更成為Spotify「EQUAL Global Music Program」企劃的7月代表，登上紐約時代廣場巨型LED屏幕，而《I Wish》亦剛獲得四台冠軍，今晚Jace將在九展Music Zoo舉行首個個人音樂會《PROCESSED音樂會》，可謂成就解鎖。屆時UM Webzine將會獨家進行網上直播。

做自己最好

自中學開始愛上唱歌跳舞的Jace，本身是唱片公司的娛樂主播，2109年獲賞識簽約成為歌手，出道首年已推出3首不同風格的歌曲，以有百變多元的形象創出獨特個人風格，翌年憑《天生二品》奪得首支四台冠軍歌，今年推出大碟又開音樂會，今年可算是豐收年，她興奮表示感恩，「不斷有支持的聲音告訴我，做自己是好的，原來不用太複雜，簡簡單做自己，真實地發放最輕鬆的正能量，這是現在大家都需要的。」

承接《I wish》反應理想，Jace找來樂隊觸執毛及R.O.O.T主音Jan Curious(阿水)合作推出《I Wish》(Poolside Version)，她解釋，「很多歌迷表示返工時聽《I wish》很有能量，興奮地跳住聽，令我想到如果他們放工休息時，也可Chill 住聽，放鬆下來也不錯。」在第二個版本乘勝追擊下，《I wish》為Jace帶來第二首四台冠軍歌，別具意義，「我想鼓勵不同的人，無論你的自我是怎樣，但勇於表達自我也是好事，因為香港人習慣很收埋自我，或者怕這份自我不受喜歡，即使不是最叻或做得最好，也可一試。」

開音樂會圓夢

Jace出道3年，卻遇上疫情持續的兩年，現場演出的機會大減，今晚終迎來首個個人音樂會，她剖白，「好想演出機會，出道頭兩年沒甚麼演出機會，主要是創作，最近多了演出機會，發現自己最享受是表演，作為歌手，如何將作品的能量或自己所感受的情緒，在現場呈現給觀眾，原來我很享受這過程。」在她眼中，音樂會場地毋須要大，最重要是與樂迷的互動，她分享最夢寐以求的音樂會，「最希望在室外開騷，就像大型音樂節，可以讓大家在寬敞的空間盡情跑跳唱。」在今晚音樂會，她將首度演繹新歌《沒有無緣無故的恨》。

向諧星進發

今年Jace也參與了《盛舞者》和《嫌疑事件簿》兩個綜藝節目，前者讓她重拾跳舞的初心，後者讓她發揮搞笑本色，她笑言，「以前拍戲多演沉重角色，作為女歌手又沒太多機會展現搞笑一面，拍綜藝節目正好給她發揮機會。」本身是周星馳戲迷的Jace，揚言要向諧星進發。