專訪｜黃德斌：陳木勝導演對我很重要 吳浩康楊天宇拍《怒火》受槍訓吊威也

昨日(23日)是陳木勝(Benny)導演逝世一周年，黃德斌、吳浩康(Deep)和楊天宇(Angus)有份參演他的遺作《怒火》，3人早前受訪時，憶起與陳木勝合作的點滴，不無惋惜。其中與陳木勝同齡的黃德斌最為感慨，他在廿幾歲拍《嘩！英雄》時首次接觸陳木勝，此後曾在《新警察故事》、《男兒本色》、《雙雄》、《三岔口》等很多套戲合作，「可能因為他，我才有機會拍其他電影，對我來說，他是很重要的導演，對他特別有感情。他人品很好，除了擅長拍動作戲，他的電影也帶有一份情，他是個重情的人。而且觀察很仔細，拍動作戲會教我如何呼吸。」他表示，拍《怒火》時不察覺Benny有病，及後透過報道才得知他病逝，「之前我間中也有傳短訊給他，推介好戲，他都如常回覆。」

陳木勝有情有義

Deep則形容陳木勝為人真誠、有正義感、EQ高和有風度，「拍戲要面對好多人、處理好多事，我真的没一刻見過他發忟。」首次跟Benny合作的Angus表示，「他永遠笑面迎人，和譪可親，沒一刻黑面，甚至睇playback，對我的表現在任何意見，都面帶微笑，不會令你感難受。」他見證著Benny在片場的影響力，並且甘願首次吊威也，從3樓飛身落地，「都係頂硬上，拍完才發覺隻腳好痛，要一拐拐行路後，睇playback導演話我隻腳撞到冷氣機。」Angus自言愛刺激，這次經驗令他拍動作戲的膽子更大。

獲甄子丹讚動作夠快

3人在戲中演甄子丹的手下，甚少拍槍戰場面的Angus和Deep特地接受約一星期的槍械訓練，Angus說：「要認識不同槍械的構造，學揸槍姿勢、快速換子彈。」Deep更買了氣槍回家練拔槍手勢。黃德斌最深刻是北京道的街頭槍戰，以及在戲裡的南亞村打鬥戲，「我被幾十人圍攻，要持槍跟他們肉搏，最後我要將個人舉起再撻落地，我做完後問甄子丹(動作導演)夠唔夠快，竟然一次就收貨，佢話我動作都算快。不過我心底很疑惑，係唔係嫌我再拍都差唔多？其實我可以再試一次！」

打得又咀得

最近突破形象、憑港版《大叔的愛》人氣急升的德斌，被問到喜歡拍《大叔》或是動作片，他自言身為演員甚麼也樂意演出，那麼寧願拍打鬥戲或是跟男人拍嘴戲？他笑言，跟男人『打茄輪』是打情罵俏，「大家都係打，都是動作片！」至於Deep和Angus又可會接受跟男人拍嘴戲？Deep搶先答：「我OK架，不過唔知對手會否介意。」德斌聞言即表態，「唔好搵我！」Angus則唱反調，「德斌當然好啦！」德斌半說笑問：「你哋有冇問過我？」

髮型：Vince Pang @ IL COLPO group(黃德斌), Ritz Lam(楊天宇), Moe @ IL COLPO (On Lan Street,Central)(吳浩康)

化妝：Yen Lai(黃德斌),Vena (楊天宇), 木子維納Vena(吳浩康)

服裝：shoes by On Running(黃德斌),Sandro Homme(楊天宇),

場地：The Crown＠英皇駿景酒店