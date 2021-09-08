尊尼組合嵐｜櫻井翔 相葉雅紀孖住宣布結婚

日本尊尼事務所組合「嵐」兩位成員39歲櫻井翔與38歲相葉雅紀，今日(28日)齊齊宣布婚訊，網民震驚以為兩人相戀結婚。櫻井與相葉各自透過尊尼官方粉絲網宣布喜訊，兩人也沒有透露太太身份，只交代是圈外人。櫻井曾被影到與女友到越南旅行。藝能雜誌記者推斷，櫻井女友是他就讀的慶應大學同校師姐高內三惠子。櫻井在官網表示：「感謝大家支持，我要結婚了。我趁40歲的重要人生來個大轉變，就是組織家庭，我會繼續努力報答大家。」

相葉9年地下情

相葉雅紀曾被爆出與關西出生的圈外人A小姐發展9年地下情，據《週刊文春》訪問A小姐父親時表示：「相葉在今年新春曾致電問候，絕對是一位好人，至於女兒結婚一事，不方便說太多了。」二宮和也是組合中最早結婚成員，他在2019年與前主播伊藤綾子結婚。組合現時剩下大野智及松本潤還未成家立室。

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