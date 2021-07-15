尋找家香情｜前國家女排隊長孫玥為愛嫁來香港

由林溥來(Patrick Sir)主持的無綫節目《尋找家香情》於今晚10點半播出最後一集，並找來前國家女排隊長孫玥擔任嘉賓，分享她卸下中國女排國家隊光環，定居香港開展新生活，將畢生所學親身傳授香港運動員的經歷。

孫玥因參加超霸杯首次踏足香港，因緣際遇下邂逅前港籃好手何國文，拍拖6年，07年於南京註冊，孫玥於2010年為愛嫁到香港。婚後二人育有兩女，每當談起丈夫與兩位女兒，孫玥不禁露出甜絲絲的微笑，昔日叱吒球壇的「小老虎」逐漸蛻變成「幸福小女人」。

比賽經驗豐富的孫玥，轉移進軍香港學界體壇，任教中學排球隊，將頂尖技術傳授香港學生，讓一眾熱愛排球的年輕人得到國家級的專業指導，培育體壇新一代。回顧事業發展初期，孫玥坦言因人生路不熟感到迷茫，對一切從新開始有所憂慮。感恩在香港遇到好人好事，獲經理人Carrie鼎力支持，為她重燃自信心，更建立「非一般」的工作關係。憑藉排球場上的拼勁，堅毅精神與熱誠，提醒孫玥面對困難時不輕易放棄，最終建立專業助教團隊，成功鑽研「港式孫玥教學」。

孫玥在節目中又分享她最愛的香港食物︰牛腩河、梅菜扣肉、魚香茄子煲等，也因為她喜愛行山，只要有空便會發掘香港自然美景，因而認識同聲同氣的「媽媽行山友」，大家互相照應。孫玥為國家隊打併多年，至今退下火線回歸平淡，樂於享受生活。同時積極參與慈善籌款活動及義工工作，不忘回饋社會。