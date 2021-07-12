小丑女新作｜瑪歌羅比拍真人版Barbie電影

陪伴全球女孩成長的芭比娃娃(Barbie)，曾拍攝多套動畫也大受歡迎，2018年傳出開拍真人版電影，並由女星安妮夏菲維(Anne Hathaway)飾演Barbie。娛樂網站The Hollywood Reporter今日報道，華納兄弟電影公司已拍板開拍真人版Barbie電影，同時決定由「小丑女」女星瑪歌羅比(Margot Robbie)飾演Barbie。因新冠肺炎疫情，令拍攝日期一直未定，安妮夏菲維無法空出檔期下，華納兄弟惟有換角，電影預計明年開拍。

血腥版Barbie

瑪歌近日受訪時透露：「真人版Barbie與動畫故事有出入，角色的性格有不同，可能某些角色帶有攻擊性。」瑪歌的回應令網民猜測，以華納一貫作風，真人版Barbie可能是一部暗黑電影，Barbie被打造成陰險女性，亦可能是一部血腥電影。亦有網民表示，Barbie是全球小朋友的粉絲，華納不敢冒險拍攝一套暗黑Barbie電影，避免帶來嚴重後果。