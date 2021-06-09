小肥遭陳輝陽批唱功未夠班 獲無綫放版權翻唱《年少無知》

日前小肥作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒(Edmond)專訪，大談即將推出翻唱專輯感受。小肥與帶他入行的監製陳輝陽再度合作，小肥說：「我俾輝陽話我唱功未夠，真係好大打擊，佢想我再有進步，所以安排老師俾我上堂。自己初初都好憂心！覺得自己唱咗咁耐歌唔係話改就改到，搞到我對前景唔明朗！上堂嘅老師話我唱歌太用力，太多花巧嘢，要我滅甩晒，用最少嘅力唱最高嘅音，出到嚟真係唔同咗！」

翻唱碟中，小肥還會翻唱《年少無知》，他說：「本身呢首歌攞唔到版權，錄晒所有歌曲之後今年再問，突然又OK！既然攞到就梗係唱啦！因為我覺得呢首歌係成張唱片當中嘅靈魂之一！能夠攞到版權，特別要多謝何禮全同曾志偉先生放返個版權出嚟，令到呢件事暢通無阻！」

碟中將會有一首全新作品《廢柴》，小肥說：「因為陳輝陽見我上年出櫃咁大件事，所以話要作首歌賀一賀我！」問到出櫃後有否卸下包袱，他說：「其實身邊有好多人話我唔同咗，有啲話我開心咗！有啲話我姣咗同風騷咗！(對同性愛情及婚姻有憧憬？) 憧憬係有過！但依家怕咗！之前嗰段感情大家好習慣大家嘅性格，如果再拍拖又要重新適應，我唔知自己幾時需要空間，呢啲嘢好煩！真係唔想諗住，咁不如暫時唔好拍拖，順其自然！」