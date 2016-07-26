小諧星的下一步 Edan：操肌練水拍游泳劇

3年前在造星舞台，擁有八級鋼琴和小提琴技藝的呂爵安(Edan)，未必是最耀眼的一顆。從翌年《MIRROR GO》的老鼠屎到《造星II》令人驚喜的小丑，連環不幸的E先生施展娛樂大家的本領。無論是《男排女將》的阿神、《膠戰》的黑氣石或《大叔的愛》的田田，盡顯綜藝喜感的Edan，繼進軍影圈與吳君如、鄭中基等拍賀歲片《闔家辣》後，與陳欣妍(Shirley)為動畫《反轉方舟動物團》首度獻聲。Edan落力做「小諧星」之餘，將為ViuTV的游泳劇操肌，「我有點怕水又不擅長游水，惟有催眠自己好鍾意游水，要瘋狂練習轉身或跳水動作。」至於演戲終極目標？他笑言要向韓國Oppa李敏鎬進發！

文：Grace 圖：蘇文傑



配音初體驗

在動畫《反轉方舟動物團》中，Edan聲演善良可愛的長鼻獸菲尼，Shirley則聲演「寸嘴」又勇敢的黑面狐莉亞，兩位居於方舟的好因連串「甩轆」事件，雙雙墮海，各自漂流。年幼時經常與家人去戲院看卡通，長大後竟有自己配音的戲，Edan既感神奇又難以置信，「我向來說話急又快且有懶音，甚至問過花姐(經理人)是否聽錯名，是Ian或是Edan？雖自知有問題，但也樂意接受挑戰，視作改善自己的機會。」兩人首次配音不敢怠慢，事先睇戲兼熟讀劇本，但首次踏足配音色，是非常蝦碌， Shirley自爆，「經常很肉緊手舞足蹈，跟著角色一齊跳，唔小心拍到個咪或製造雜聲。」Edan則是首天配音已請病假，「首日配音是《調較你MIRROR》出camp後一日，但我在camp裡喉嚨很痛，所以要請假，直至真正配音仍有點聲沙，尤其很多喊叫的情節，配得投入會叫到拆聲，幸好整體效果也OK。」



哥斯拉對超人

小孩子總有陪伴成長的卡通人物，Edan與Shirley亦各有喜好，Shirley鍾情於《蠟筆小新》，Edan鬼馬地探問，「因你鍾意大笨象？」Shirley尷尬地回應指兩者沒關係，「因為小新很調皮不停駁嘴，媽媽嫌教壞小朋友不准我睇，而我太乖，根本不敢與媽媽鬥嘴。」Edan則自嘲是典型的中二病男生，兒時常幻想自己是英雄，「超人戰隊有不同顏色的戰衣，通常紅色是主角，我常幻想自己穿紅色戰衣，安排身邊朋友做不同角色，令自己好有型地出場。」幻想與現實，難免有距離，兩人自認是膽小騰雞一族，既畏高又怕蛇蟲鼠蟻，卻分別透過參與綜藝節目「成就解鎖」，Shirley在《美女郊遊遊》游繩征服了獅子山崖，「克服挑戰難關要一步步來，很難突然試笨豬跳，就像事業上的挑戰，先賞試不同的角色，希望有一套讓別人記住自己的代表作，最想演怪物角色。」Edan聞言即抵死問她，「即是著戲服由頭遮到落腳的哥斯拉？」Shirley醒目回應，「然後你做超人。」兩人鬧笑著要拍哥斯拉大戰超人，接著Shirley認真地說：「想演精神分裂或像《怪物》裡林嘉欣的黑暗角色。」



自我催眠不怕水

在《MIRROR GO》嘗盡食蟲、笨豬跳等滋味，Edan回想仍覺意想不到，「我連玩機動遊戲都驚，但在被迫下也做到，起初都覺得MIRROR開6場演唱會搞唔掂，但so far也順利。」至於有何突破自我的秘訣？他笑言：「頂硬上，催眠自己！」演戲的樂趣與困難，正是迎接新挑戰，「我將會拍游水劇，但我有點怕水又不擅長游水，惟有催眠自己很喜歡游水，要瘋狂練習轉身或跳水動作，未試過一定會驚，但也要硬著頭皮去試。」受訪時他暫未能透露劇名，但相信是為ViuTV新劇《i. swim》密密操練，期望以最佳狀態示人。至於最夢寐以求的角色，正是他早前開live曾透露的李敏鎬，「我很膚淺，做韓劇男主角是我的夢想，想做例如《繼承者們》或《City Hunter》的李敏鎬，一直都好勁但大家又不知，這種反差讓人睇得好爽。」小記大膽一問，「但你的角色都比較……」Edan搶白道：「主要是騎呢角色嘛！」哈哈大笑後，他續說，「演喜劇或有趣角色也是種認可，例如拍《大叔的愛》最重要不是幾多人喜歡Edan，能讓大家知道Edan能演喜劇已足夠。」他暫不擔心定型問題，並透露接著的電影和劇集都不是演騎呢角色，但仍待落實詳情才公布。



人氣帶來壓力

在演藝路上，兩人仍屬起步階段，出道至今，自覺有甚麼改變？「我自覺沒以前那麼stubborn，以前鍾意按計劃而行，入行後學識go with the flow，當機會來到要做到最好，但不可勉強事事按自己意願，心態上進步。」今年人氣爆燈的Edan坦言，多人留意自然也多人挑剔，惟有學習過濾，但心情難免受影響，「《大叔》也有讚也彈，我的心態是既已拍好播完，當時我只懂這些也沒辦法，惟望下次讓大家看到不同的演出。」向來「零偶包」的Edan不諱言較以前多了顧慮，「現在會想多一步，例如上次開live也比以前拘謹，擔心自己的說話或會帶來甚麼影響，但這些都是必要經歷的。」