少時隊長遇元祖男團g.o.d 太妍萬人迷變小粉絲

韓國「國民女團」少女時代的隊長太妍，一早已是眾人偶像，近日在節目《驚人的星期六》中，竟變成追星小fans，全因其偶像元祖男團g.o.d的成員尹啟相親臨節目當嘉賓，令太妍由萬人迷秒變小粉絲，錄影時不停稱呼自己做「啟相夫人」。同節目的朴娜萊爆料，指太妍在化妝間時不僅狂播g.o.d的歌曲，更一直不停大唱應援，旁邊工作人員還以為真g.o.d fans潛入，令全場觀眾大笑不絕。

「啟相夫人」獲公開認證

而開心得不顧形象的太妍，直接拿出手機對著尹啟相狂拍，又在問答紙上寫上「啟相夫人」。而尹啟相則指，入伍時少女時代剛出道，並即爆紅，自己不但是「少時粉絲」，更聲稱是「太妍老公」。兩位偶像的舉動，惹怒製作組中數名「啟相夫人」，但太妍懶理旁人感受，要求尹啟相再說一次，尹啟相亦不客氣再說多次「太妍老公」，令太妍興奮得彈起，向在場主持及嘉賓，炫耀「啟相夫人」的尊稱，得到真人公開認證。