少爺占化身朱豔強回歸舞台 獲前度Jeffrey抱住唱失戀情歌

闊別舞台7年的少爺占再次化身朱豔強(YIMYIM)，昨晚(10月21日)於灣仔修頓場館為一連三場的棟篤騷《朱豔強自己一條Show》掀序幕，Ansonbean(陳毅燊)、Ben(趙祥誠)及男神Jeffrey(魏浚笙)以前度情人的身份登場又唱又跳，而七師傳(七仙羽)擔任嘉賓，傾力搏取各位BOY BOY GIRL GIRL一笑。

七師傅施法教催運

YIMYIM甫出現便艷壓全場，透過「一條」舞台與全場觀眾近距離接觸。YIMYIM由現時的移民潮談到個人情史，盡顯其率直個性。情史豐富的YIMYIM事先張揚會請一眾前度(EX)到場，當介紹首位前度「折骨Ben」趙祥誠時，他大爆兩人經常進行「劇烈運動」，Ben隨即示範折骨舞，引來全場尖叫。YIMYIM又自稱是「大隻仔」及「男神」收割器，更與兩位前度Ansonbean和Jeffrey上演動人愛情故事。為了改運增桃花運，YIMYIM又向七師傅(七羽先)請教催運方法，笑言已經「脫胎換骨」。

此外，YIMYIM亦履行承諾，向現場觀眾送出人形攬枕，並聯同4位舞蹈員一同勁歌熱舞唱出新歌《BOY BOY》，再次推高現場氣氛。最後，YIMYIM以《搏你一笑》及昔日演出片段為作結，希望在這個需要歡樂的世代，輕鬆地「搏你一笑」，讓大家帶著歡樂回家！