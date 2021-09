尚氣|香港票房4日破1,800萬 梁朝偉獲外媒讚:超級英雄電影史上最佳演出

Marvel首部華人超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi And The Legend of The Ten Rings) 於上周四(2日)公映,電影雲集影帝梁朝偉、楊紫瓊、陳法拉等香港人熟悉的演員,其中演大反派「文武」的梁朝偉成為電影的一大亮點,其以眼神交戲的影帝級演技廣獲外媒讚譽。此片作為梁朝偉入行近40年首部進軍荷李活的電影,香港觀眾當然也要先睹為快,電影開畫當日已收300萬奪票房冠軍,4日累積票房已衝破一千八萬,創下香港史上9月開畫4天最高票房紀錄。

《尚氣》在影評網站爛蕃茄(Rotten Tomatoes)得到92%新鮮度好評,梁朝偉接受不同媒體訪問時,曾透露參考了父親在自己小時候離開家庭的經歷去演繹文武、父子之間的疏離關係,以及不懂做好父親的心境。外媒對他的演技給予高度評價,指他演的文武有別過去Marvel的大反派,大讚他的神級演技活現角色複雜的心路歷程,更有推舉他為超級英雄電影史上最佳演出,並指出在梁朝偉演繹下的文武,大有潛質拍成獨立電影。