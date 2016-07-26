尚氣｜香港票房4日破1,800萬 梁朝偉獲外媒讚：超級英雄電影史上最佳演出

Marvel首部華人超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi And The Legend of The Ten Rings) 於上周四(2日)公映，電影雲集影帝梁朝偉、楊紫瓊、陳法拉等香港人熟悉的演員，其中演大反派「文武」的梁朝偉成為電影的一大亮點，其以眼神交戲的影帝級演技廣獲外媒讚譽。此片作為梁朝偉入行近40年首部進軍荷李活的電影，香港觀眾當然也要先睹為快，電影開畫當日已收300萬奪票房冠軍，4日累積票房已衝破一千八萬，創下香港史上9月開畫4天最高票房紀錄。

《尚氣》在影評網站爛蕃茄(Rotten Tomatoes)得到92%新鮮度好評，梁朝偉接受不同媒體訪問時，曾透露參考了父親在自己小時候離開家庭的經歷去演繹文武、父子之間的疏離關係，以及不懂做好父親的心境。外媒對他的演技給予高度評價，指他演的文武有別過去Marvel的大反派，大讚他的神級演技活現角色複雜的心路歷程，更有推舉他為超級英雄電影史上最佳演出，並指出在梁朝偉演繹下的文武，大有潛質拍成獨立電影。