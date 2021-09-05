幫緊你應援團｜因MIRROR拉近與子女距離 單親媽媽級鏡紛獲Lokman送驚喜

由MIRROR成員Lokman(楊樂文)、Tiger(邱傲然)及Alton(王智德)伙拍岑樂怡(阿妹)主持的ViuTV全新節目《幫緊你應援團》，將於今晚(6時)首播，4位主持接受各式各樣的委託，為主角完成夢想，盼為廣大觀眾帶來一些暖意。

今晚播出的第一集，Lokman與阿妹度為媽媽級的鏡粉Catherine送驚喜，單親媽媽Catherine辛苦湊大兩名子女，最近受一對子女及朋友影響，認識MIRROR並追看ViuTV節目，全家更成為鏡粉。Catherine是鍾情Jer(柳應廷)的「柳柳粉」，子女則分別是「生粉」(Anson Kong的粉絲)及「Unicorn」(Jeremy李駿傑的粉絲)。Catherine更加入「粉絲媽媽團」，與一眾媽媽級鏡粉一起追星，並交流照顧仔女的心得。

Catherine因MIRROR拉近與仔女的距離，Lokman驚嘆，「原來生命真係可以影響生命！」他想出「假錄影 真驚喜」的點子，先叫媽媽團成員及其子女一齊學跳舞拍片給MIRROR，錄影當天AK、Tiger及Alton驚喜現身，令現場媽媽與小朋友們欣喜萬分。MIRROR三子更為Catherine子女送上全隊親筆簽名Box Set及生啤公仔，令他們高興得哭了出來。