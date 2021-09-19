幫陳敏之谷收視｜ 陳山聰重提與伍詠薇反目成仇事件

陳敏之最近開設自己的YouTube頻道，不時邀請圈中好友擔任嘉賓，新一集請來「契哥」陳山聰作客，陳山聰更大方重提當年與伍詠薇反目成仇事件，表示是一場大誤會，最後都冰釋前嫌。

事緣當年陳山聰35歲生日當晚，他突然致電契家姐伍詠薇並向對方說：「以後唔好再搵我！」伍詠薇即回覆「好呀！」並於社交網公布與某人絕交，自此「姊弟」反目成仇，陳山聰直言當時有醉意：「個電話只係玩吓！」。

與伍詠薇反目後，陳山聰大爆陳敏之即當他透明，他憶述當年陳敏之刻意避開他的眼神：「陳敏之喺條冷巷度迎面行過嚟，我同佢眼神交流，佢就真係嗰啲……咁樣就走咗去，人情冷暖，呢個我明白嘅，調翻轉，將心比己，我都可能係咁！」陳敏之即時解釋是伍詠薇以煩音吩咐她唔好睬陳山聰，所以她亦不敢違抗命令。

陳山聰與伍詠薇「割席」5年，二人終在日本旅行時巧遇，陳山聰更主動聯絡伍詠薇邀食飯，對方一口答應，二人終在東京一間居酒屋見面，一見面更即刻攬實，所有誤會冰釋，一切盡在不言中，現在感情甚至比以前更好。