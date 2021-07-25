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年少氣傲｜ 鄧萃雯耍大牌 自爆當年非女主角不做
2021-07-25
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鄧萃雯最佳女主角
年少氣傲｜ 鄧萃雯耍大牌 自爆當年非女主角不做
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鄧萃雯一出道即擔正做女主角。

現年55歲的鄧萃雯，84年由TVB藝員訓練班畢業後備受力捧，首次拍劇《薛仁貴征東》與萬梓良合作即擔正做女主角，其後她在多部劇集中都擔任，入行多年有不少代表作，包括《金枝慾孽》、《巾幗梟雄》等，09年及10年更於TVB連續兩年奪得「最佳女主角」，成為史上首位「冧莊」的視后。

 

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她在節目中自爆年輕時十分高傲，非女主角不做。

自2012年離巢後，鄧萃雯主攻內地市場，早前她就在節目中自爆年輕時十分高傲，曾揚言非女主角不演！直至94年在劇集《生死訟》中，首次演配角的鄧萃雯，與廖啟智有不少對手戲，她被對方的敬業和專業所打動：「我從他的身上看到一個功力很深厚，而且真正演員的專業，即使每一集只有一場，他都讓你沒辦法不看着他，我從那個時候開始就覺得，其實演主角有什麼了不起，我要好好在配角裏更加強，因為以後可能不是每一個戲我都能演女主角。」鄧萃雯發現，其實配角都能夠吸引所有人的關注，直言這次合作就像一巴掌把她打醒，懂得什麼是演員。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/年少氣傲｜-鄧萃雯耍大牌-自爆當年非女主角不做-277238
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