年紀太細｜平均年齡得8歲 大陸「天府少年團」成軍4日即解散

近年大陸嚴格執行「限童令」，早年hit爆的親子綜藝節目現已不能再製作，官媒認為「星二代」的真人騷是「嚴重影響孩子的正常生活乃至身心健康」。日前大陸有娛樂公司推出由7名7歲至11歲的男子組合「天府少年團」，平均年齡只得8歲。有網民認為覺得他們的父母為了賺錢犧牲小朋友的童年，直斥離譜。

雖然娛樂公司把「天府少年團」，改名為「熊貓少兒藝術團」，在微博發文表示：「不做飯圈文化，沒有資本運作，我們就是同一群熱愛唱歌跳舞的孩子們做一件有意義的事。」但最後公司決定解散這隊僅成立4天的組合。

官媒及大陸多個平台發文批評，認為「還未成年的偶像被推向市場，一方面使他們脫離正常生活學習的環境，過早地接觸紛繁復雜的娛樂圈，不利於他們身心健康的發展；同時，也將『出名要趁早』的錯誤價值觀傳遞給社會，誤導辨別能力較弱的青少年。」

官媒指「造星」的文化已經涉及到小學生，是非常荒誕的行為，「少年兒童身繫國家未來，這背後的公司，需要好好查一查。」成都教育局隨即表示會循多種途徑調查「天府少年團是否存在輟學的現象」。