廣電局又發通知｜加推8大條文 禁偶像養成親子騷

大陸官媒近日多次發文表示要整頓娛樂圈，國家廣播電視總局(廣電局)過去不停推出不同條文要求演藝界遵守，今日又有8條新規則公布，包括︰堅決抵制違法失德人員、堅決反對唯流量論、堅決抵制泛娛樂化、堅決抵制高價片酬、切實加強從業人員管理、開展專業權威文藝評論、充分發揮行業組織作用、切實履行管理職責。

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「堅決反對唯流量論」條文內容指廣播電視機構和網絡視聽平台不得播出偶像養成節目及明星子女參加綜藝娛樂及真人騷節目。換言之，過去深受歡迎的《創造101》、《青春有妳》、《創造營》、《偶像練習生》均成絕響。 過去親子真人騷大受歡迎，但廣電局下令禁播之後，有廣播機構走灰色地帶，安排到網上平台播出，如今條文指明「網絡視聽平台」不可播出，相信要見到陳小春與囝囝互動的畫面，恐怕觀眾只能透過他們的網絡平台看照片了。

另外，大陸過去曾推出「限古令」，令武俠、玄幻、歷史、神話、穿越、傳記、宫鬥等題材的古裝劇統統下架，之後又推出「20類題材審查及規避」，如禁止同性戀、盜墓等題材，連愛情片也不能拍得太甜蜜，相信只有拍愛國片這條出路了。