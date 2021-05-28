建黨百年｜霍啟剛為國家感自豪 盼年輕人貢獻共圓中國夢

霍啟剛獲邀出席在北京天安門廣場舉行的慶祝中國共產黨成立100周年大會。他在IG大晒多張照片，並發下長文表達對國家強起來的感受，他形容是次機會珍貴難得，「近距離看到解放軍戰鬥機低空飛行表演，引擎聲震耳欲聾，再加上莊嚴雄壯的軍樂聲和激昂的合唱團歌聲，氣勢磅礴，非常震撼。」

他表示今天的思緒令他回想到2001年北京申奧成功的那天︰「同樣站在天安門廣場，同樣感到無比壯觀和澎湃，但今天更多是切實體會到國家富強和人民幸福而帶來的滿足感、自豪感。」之後他續說︰「從建黨、建國，在黨的領導下，一步一腳印，國家經歷了一個又一個歷史時刻，完成了一個又一個目標，一切得來不易。改革開放以來，社會環境、文明建設、經濟環境改善，從一窮二白的農業社會發展成今天世界第二大經濟體，人民從貧困走進全面小康社會，我們一同進入了新時代，人民的獲得感、幸福感和安全感不斷提高。」

他又提到疫情肆虐下，大讚國家的抗疫工作︰「國家對保障人民身體健康和生命安全不遺餘力，堅決遏制疫情蔓延勢頭，帶領社會做好防控工作，讓廣大群眾獲得相對安全和正常的生活。」他又期望香港的年輕人︰「在未來不單融入國家發展，而是能夠在實現中華民族偉大復興的道路上，為國家作出重大貢獻，共圓屬於我們每個人的中國夢。」