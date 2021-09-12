張國榮65歲冥壽｜陳淑芬構思廿周年紀念活動

今日 (12日) 是「哥哥」張國榮的65歲誕辰，陳淑芬(陳太)偕兒子陳家豪到寶福山向「哥哥」送上生日祝福。「哥哥」生前好友連炎輝、前助手Kenneth及許多香港「哥」迷一早便攜同鮮花抵達寶福山寶禪堂。海外的「哥」迷雖然未能來港，但依然越洋訂製精緻的花牌送給「哥哥」，每個花牌都盡顯「哥」迷的心意，寶福山上頓成一片花海。亦有外地「哥」迷預早把千羽鶴、月餅等禮物寄給陳太，請她代為把這些心意都帶到寶福山送給「哥哥」。

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陳淑芬為哥哥送上蛋糕

陳太一如往年準備了「哥哥」喜愛的食物和水果，中秋將至，亦帶了月餅送給「哥哥」。在「哥哥」張國榮的65歲誕辰，陳太送上千羽鶴彩虹蛋糕，象徵各地「哥」迷七彩繽紛的心意和祝福，化作彩虹飛送給遠方的「哥哥」。此外，陳太又特別訂製「萬紫千紅」花牌，以紫色玫瑰和繡球花，加上「哥哥」最喜愛的紅玫瑰，配合「哥哥」的豔麗氣質。

2023年是「哥哥」離世二十年的日子，陳太正在構思紀念活動，希望疫情快過，各地的「哥」迷能在這個特別日子聚在一起紀念我們繼續寵愛的「哥哥」張國榮。