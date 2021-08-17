張寶兒做《聲夢》騷造型師 拎袁偉豪條褲俾Archie著

《聲夢傳奇》15位學員的畢業騷《聲．夢飛行 First Live On Stage》完滿結束，原來今次一眾學員的造型由張寶兒操刀。她在社交平台分享每個學員的造型，並寫下她對學員們的造型評價及設計心得。

寶兒透露今次出動私伙為學員打扮，包括炎明熹在台上穿的皮褸便是張媽媽的珍藏，而冼靖峰(Archie)所穿的褲便是來自老公袁偉豪。她在網上透露未經老公同意，便拿去給Archie，而袁偉豪亦非常眼利看到Archie穿了自己的長褲。

無綫今次放手讓造型設計初哥張寶兒孭重飛，絕對是大膽嘗試！寶兒在社交平台留言表示自知經驗、資源不足，於是曾經多番請教不同專業朋友意見，去修正服裝配搭和風格方向。她寫道︰「臨full dress rehearsal，在製作最後把關後還是需要進行大改。是幾宿沒睡頻能疲憊，但仍是希望改到最好。過程中努力學習平衡著製作、學員、家長、服裝品牌等不同心意，甚至有刻哲學家上腦，在思考究竟我襯衫是為了誰襯的……」

張寶兒表示今次是一個很好的經驗︰「每個人都有第一次，但第一次不能成為退縮的理由。機會到了就要珍惜。建設性意見聽了，有機會便改進，非常感恩好多好多朋友的幫忙和不吝嗇賜教。」曾為袁偉豪設計台慶造型，但被網民批評，更指她令袁偉豪老了十年。不過，寶兒未有放棄造型師的理想，不停嘗試，早前便為「東涌羅浩楷」大改造，獲得不少好評。