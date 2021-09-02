張慧儀偕囝囝做義工促進關係 為Hanson不敢北上掘金

張慧儀的養子Hanson患有先天性心臟病，但她多年來對Hanson不離不棄，更獨力撫養Hanson，孭起龐大的醫療費。苦盡甘來，Hanson接受完手術後，情況已好轉，而慧儀以過來人身份，為先天性心臟病患兒童繼續出力。

早前張慧儀出任「兒童心臟基金會籌款事務委員會聯席主席」，為呼喚大眾對病童的關注，將舉辦慈善運動日，更於10月16日起以「先天性心臟病童(「心童」)生命之旅」為主題的相展打響頭炮，透過多個故事主角的人像攝影，由「懷孕」到「長大成人」，呈現心童的成長經歷、心路歷程、內心矛盾。

相展自肥影母子照

今次相展有不少張慧儀與愛兒Hanson的相片，可見二人母子情深非常溫馨：「其實亞仔都有少少怕醜嘅，所以叫佢入行拍嘢就唔好搞喇，但係呢次係慈善活動，我咪諗吓計仔氹佢亮相囉！其實可以母子檔做善事真係好特別，平時都冇咩機會咁影相，今次由著名攝影師Martin Lui操刀，咁咪順便慳翻啲攝影費影靚樣囉！」慧儀笑言與囝囝齊齊做義工，可增母子感情：「其實囝囝手術後，係奇蹟康復得好，所以我都想佢知道要感恩，為社會付出，有機會都想一齊做義工，其實呢啲係『身教』。」

為Hanson不敢北上

受疫情影響，張慧儀坦言工作受影響，要深思熟慮才可接工作：「之前有人邀請我返內地拍劇，但來回隔離成個月，真係要諗掂亞仔邊個照顧呢？點知佢同我講『媽咪你放心去啦，我大個喇！』，我當吓都呆一呆，望真啲佢真係成熟咗，依家先放膽接工作。」