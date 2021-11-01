張敬軒跨年騷加開5場 創下疫情紅館場數紀錄

張敬軒於12月舉行個唱，主辦單位今日突然提前宣佈再加五場，創下疫情期間最多紅館場數紀錄，今年聖誕一共開十五場演唱會與歌迷同歡，撲飛歌迷準備9號上午展開上網大作戰。

門票預售反應熱烈

據聞大會主辦早前優先訂購活動，一開賣已經秒速爆滿，內部認購亦爆到應接不下，主辦單位英皇娛樂等不及公開發售便急急宣佈加開五場，以應公開發售時歌迷搶飛需求。軒仔是次創下成績，不單打破了自己個人演唱會場數紀錄，更成為疫情期間開騷最多場數的歌手，盡顯市場一哥地位。

為歌迷加大網站人流容量

現時軒仔的黃牛票價炒到$5000-$8000 一張飛，愛錫歌迷的軒仔，今次就是不想歌迷受黃牛之苦，公開發售不夠人爭，毅然自己拆資七位數字加大網站人流容量，建設網上訂票程式，令歌迷會會員可以早於公開發售日便可以於歌迷會網站上訂購門票。軒仔更逐一回覆網民對今次買飛的安排，搞到徹夜未眠。

只盼歌迷開心

軒仔說︰「大家唔駛擔心我休息問題，大家有份舉起我，湊到我咁大隻，歌迷有問題，我回覆係應份的。壓力只會係來自唔想入場嘅每一位觀眾失望，20週年唔容易，我想大家開開心心咁入場，同時都要帶住滿足嘅心情離開，留下美好回憶；不過希望大家放心，我會照顧好自己身體，期待到時見到大家。」