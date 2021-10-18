張敬軒20周年演唱會 克服畏高攀利園避雷針頂：最強嘅Staycation

楊千嬅年尾的紅館跨年檔期終於有著落，原來由入行20年的「皇上」張敬軒頂替！張敬軒宣布將於12月23至明年1月3日期間在紅館舉行10場《The Next 20 Hins Live in Hong Kong 張敬軒演唱會》，由於今次演唱會別具意義，軒仔特地攀上64層高的避雷針頂拍攝以香港震憾美景為背景的宣傳海報，盼在疫境帶出「人生只要勇敢面對自己恐懼，必然可跨越過去，成就另一番新風景。」的信念，鼓勵大家勇於前行。

攀64層高的避雷針頂

軒仔回想入行20年，經歷過不少高低難關，希望能把他箇中領悟放於演唱會海報之中，海報意念總監SK提議他藉此機會克服畏高，攀上具代表性的高處拍演唱會主題照片，紀念他在這個城市立業20年。團隊獲利園答應讓攀爬上大廈逾246米高的避雷針頂拍攝，軒仔不敢怠慢，接受國際級攀爬教練度身訂造的攀石、攀山訓練，「最初去做攀石訓練，僅爬上15米高，我都腳軟，但諗到要征服自己對高度的fear，於是咬緊牙關頂硬上。攀石之後，教練要我去攀山，一條大麻繩將我吊喺懸崖邊，等我可克服站立高點的恐懼，當時我大腦不停閃過千萬種雜念:自己有咩事點算？父母又點算？好多人和事都不停閃現腦海之中，當下先驚覺自己原來有各種難以放下嘅執念。」置身於懸崖上，軒仔心裡想起《迷失藝術》的歌詞: 「你要心酸中緊記當走到最尾，那處風景最優美。」

避雷針頂係最強Staycation

來到真正拍攝當天，軒仔笑言人生從沒出過這麼多手汗，當日深呼吸後一舉手話「行得」，他就知道沒回頭路，一路爬一路腎上腺標升，大腦一遍空白，但心裡又湧現莫名的震撼，像找回自己20年前決定來港勇闖的初心，「20年前決定離開家鄉來港發展，就立定決心努力向前，沒回頭之路；今天攀上避雷針的自己同樣也是這樣告訴自己，要刻服對未知前景的種種憂慮，一步一步向前行......人生又何嘗唔係咁樣？當下我只有咩都唔好去諗，不停同自己講，你得，你一定得，好快就到！」終於攀上針頂，軒仔直言並非馬上感喜悅，他說，「要稍作休息、順咗條氣，慢慢習慣嗰個高度，先敢大膽放眼望出去，放眼四望之後，我覺得真係奢侈到不得了，因為無人可以同我瓜分呢個moment， 得我一個可享受到嗰種奇妙同快樂。當時正好係日落magic hour, 有少少煙霞，重有鷹係我身邊飛過，好似對我虎視眈眈咁，成個城市好安靜，只剩番少少汽車聲、風聲、感覺好奇妙好神奇好靚好難形容，呢個體驗真係最強Staycation!」

首推NFT門票拍賣

克服畏高與自己活了廿載的城市合照，軒仔謂：「今次成個演唱會宣傳活動我好開心，因為唔單止係影張海報咁簡單，成個活動我戰勝左自己畏高症，又希望帶到俾大家一個人生能共勉之的領悟 : 每個人生活之中，一定會有失望同挫折，但無論生活當中遭遇上咩困難都好，唔好放棄，你肯比自己企起身、 肯努力向上，一定會有最靚風景等緊你。 」軒仔把這個可一不可再的登頂經驗拍下來，並錄下入行20年的神秘感言，鑄成世上只有一枚的NFT (Non-fungible token，非同質化代幣)進行慈善拍賣，成為本地首個結合紅館演唱會體驗的慈善NFT拍賣作品。勝出的拍賣者將獨家聽到該段留言，並獲得演唱會尾場首行頂級座位，及可搶先預覽正式綵排。