張晉撰長文感激蔡少芬為家庭付出 情信迅即成熱搜榜首

張晉與蔡少芬(Ada)結婚14年，二人一直恩愛，更不時於社交網貼出一家5口的溫馨合照。近來，張晉憑內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》人氣急升，趁節目拍攝完畢，張晉昨日（5日）在微博發長文向老婆發表愛的宣言。

他以「有些話想對你說，也有些回憶想與你分享，蔡少芬」作留言，並附上情書的詳文，張晉指在這幾天看到老婆拿著手機忙著雙11購物，並有感而發寫道： 「在別人看來，你好像很清閒，但在我眼裏，我清楚知道你是在為這家操持。今年為止，已經是我們結婚的第14年了，這14年以來，家裏大到家電，小到我和孩子的日用品，我需要的，孩子需要的，爸媽們需要的，自從我們在一起之後，都是你來負責搞定的，14年皆是如此。」

他又透露初相識時，Ada幫他執行李總會偷偷的把膏藥貼放入行李箱：「我們從來都沒有跟對方提及過，因為我知道你是擔心我，卻不願意讓我看出來，於是才有了這種彼此之間『偷偷關心』的默契。」

隨着婚後由二人世界到現在一家五口，蔡少芬的購物習慣由漂亮的衣服已經全變成了家庭的日用品，他續說「雙十一」快到，相信Ada 一定是為他和孩子添置大大小小的生活用品：「這麼多年這已經成為你每年都可以跟我『炫耀』的小成就了，還記得我說過的話嗎？我張晉這一輩子的幸褔就是要靠你蔡少芬。」

而Ada 亦甜蜜回應：「突然有種受寵若驚的感覺，誇我誇得井井有條了。感動着，我會努力做好張太，買更多好東西，炫耀我的成就。」貼文一出，迅即成為熱搜榜首，網民更大讚張晉是一位好老公。