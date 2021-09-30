影后珍妮花大肚遊行反禁墮胎

奧斯卡影后珍妮花羅倫絲(Jennifer Lawrence)上月宣布為結婚2年的畫廊老闆懷孕，已成為媽媽的她，昨日與電影《帶著老母去旅行》(Snatched)女星好友(Amy Schumer)現身華盛頓示威遊行，反對某些州份的法律禁止女性墮胎。珍妮花手持寫上「女性若不可自主身體，不會獲得自由。」的示威牌。31歲的珍妮花表示：「我一直以來想擁有家庭，我懷孕了，但同時我亦有權選擇要不要(BB)。」

影帝后合作

珍妮花早前拍畢的Netflix電影《千萬別抬頭》(Don't Look Up)，與影帝里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)飾演的天文學家，發現一顆行星將會撞落地球，他們要在24小時內得到媒體和社群關注，令總統派出太空船影響行星方向。梅麗史翠普、添麥菲查洛美、基斯伊雲斯也參與演出。電影於12月上架。

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