影帝雷米玩魷魚遊戲

參演正上映的《007:生死有時》(No Time to Die)的奧斯卡影帝雷米馬利克(Rami Malek),周末擔任綜藝節目《Saturday Night Live》主持,與Pete Davidson齊玩Netflix人氣劇《魷魚遊戲》。雷米邊行邊唱2017年歌曲《Turn Up On the Weekend》,當123木頭人叫「Red Night」時即停步。最後他與Pete轉到遊戲刑室,後者將雷米推落陷阱消失。連美國高收視綜藝節目也用其遊戲橋段,可見《魷魚》吸引力超強。

影帝雷米玩魷魚遊戲