#後生仔傾吓偈｜志偉曾派定心丸 C君上場4日節目便告腰斬

曾志偉成為無綫高層後，有傳J2台皇牌節目《#後生仔傾吓偈》將會腰斬，他於3月到節目作客兼大派定心丸，並指一切都是外間謠傳，當時有份主持的「後生仔」都鬆一口氣，但他在節目中說過︰「就算腰斬呢個節目，都係搵你哋做更重要嘅節目。」日前農夫成員C君上任J2台的創意總監，沒料到只短短4日，《#後生仔傾吓偈》便宣布錄影最後一集，志偉更現身錄影廠，為一眾「後生仔」打氣。

志偉到場為「後生仔」打氣

無綫發新聞稿指「拍至800多集的《#後生仔》終於要『畢業』，據知全因一班熱血幕後對於製作新類型節目諗頭甚多，各前線主持亦愈來愈多不同類型發展……眾人要夾時間聚頭拍攝愈見困難。有見及此，製作組最終決定『見好就收』，於昨晚(3日)為節目進行最後一集錄影；副總經理（綜藝、音樂製作及節目）曾志偉亦專誠抽空到場為一眾台前幕後打氣，傾聽各人拍攝時的難忘點滴，並感謝台前幕後多年的付出和努力：『大家都做得好好呀！』最後志偉更與眾人大合照，場面溫馨。」

6號視「後生仔」如弟妹

6號坦言早視一班「後生仔」如弟妹：「四年時間眨吓眼就過，大家感情好好又好玩，我哋私底下乜都講。開始時睇住佢哋一邊讀大學一邊拍節目，我就同佢哋講係好辛苦但值得，呢個節目會係佢哋人生一個難忘嘅時光。」

湯盈盈：好唔捨得

盈盈亦指早已當了台前幕後是老朋友：「每個星期五都風雨不改咁開廠錄影。我哋一班後生仔同台前幕後嘅關係已經超越工作，變成每星期一次嘅老朋友敘舊。另外我亦都好唔捨得節目嘅支持者同觀眾朋友，多謝大家一直以嚟嘅愛戴同支持。」談到新工作，6號表示稍後要忙新慈善騷及台慶月節目拍攝，盈盈則透露剛完成短劇客串，並謂正籌備神秘計劃中：「大家要多多期待。」

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