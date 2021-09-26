後生仔傾吓偈｜3大開山鼻祖合體 麥明詩：恭喜大家唔使再扮後生仔

無綫J2的《#後生仔傾吓偈》開播逾4年後，節目於上月底正式結束。3位開山鼻祖主持麥明詩(Louisa)、馮盈盈(FYY)及陸浩明，雖因Louisa已轉行而無法在鏡頭前聚首，3人老友鬼鬼私下相約飯聚，Louisa在社交平台上截合照，笑言，「我地終於畢業啦，我真係恭喜大家唔洗再扮後生仔啦！」

元祖級的默契

Louisa留言表示，雖然大家各走不同的去路，但已建立獨有的默契，感激曾遇上兩位合作夥伴，她寫道，「陸浩係一位好好嘅前輩，喺好多好尷尬嘅場面拯救咗我哋，又會俾空間後輩發揮，教我哋好多技巧。觀眾未必睇到佢嘅功力有幾高；當冇事故發生，就係因為佢喺背後做咗好多嘢。」至於同是港姐出身的馮盈盈，她形容，「FYY更加唔使講，轉數快、幽默、率真，鏡頭前鏡頭後同佢傾偈都雞啄唔斷，大家真係好get到大家(至少我覺得啦)。」

另開Talk Show節目？

陸浩明亦回覆多謝louisa，「記得每次同妳開廠都總有驚喜亦有所得着，開始有時、結束有時，期待同阿麥再做另一種talk show。」同時他亦有在個人IG的限時動態分享，「大家話last集後生仔節目冇咗louisa好似有啲可惜，好啦……詢眾要求我地三位元祖MC都約咗食飯, 傾足三粒鐘，內容相當Juicy，如果係節目……真係不敢想像🤪🤪 四年前第一次合作，大家個樣樣都變咗好多or好少？ 但我地之間就多咗一份默契和友誼……期待我地再做另一種Talk Show？」盈盈則在IG限時動態轉載麥明詩的貼文，她自言是「開山鼻祖」。