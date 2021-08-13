徐若瑄憶述懷孕辛酸 臥床5個月打300針

徐若瑄(Vivian)兒子Dalton Lee 6歲生日，今日Vivian於IG發長文回顧當年胎b到產後的辛酸。「最好動的我，2015年不能下床的那五個月，吃喝拉撒睡都在床上，特別是拉撒的部分都需要人協助，一開始好困難，努力說服自己放下尊嚴，過了心裏那關。」她再續：「最怕打針的我，用盡全力要保你安全，打了三百多針，屁股打到幾乎快找不到不痛之處可再扎針。」

為bb有足夠營養，Vivian 增了25公斤(55磅)，每天忍受着嘔吐和逆流，不停喝湯水。

順利誕下Dalton 後，再有肌肉萎縮的問題：「生完你因為太久没走路，雙腿肌肉無力萎縮，面對蹲下去站不起來的無能為力和沮喪，咬牙忍痛復健了半年以上，但也從此養成了健身的好習慣。」

徐若瑄沒有半句怨言，堅持到底，如今兒子已經六歲了，並表示Dalton生日，她沒有在身邊，但已經提前慶祝:「今天早上我們視訊，我説兒子六歲生日快樂！祝你平安健康天天開心，我很愛你。你說謝謝媽咪辛苦把我生下來，我也愛妳媽媽……」不少網民都非常感動，紛紛留言「偉大的媽媽」、「睇到眼濕濕」等。