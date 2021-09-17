從街頭唱到麥花臣首開個唱 《樂壇已死》唱作歌手吳林峰：當最後一次去到盡

出道3年的唱作歌手吳林峰，從busking到幕後作曲並以歌手身份出道，將於下月16日於旺角麥花臣場館舉行首個屬於自己的演唱會，他形容心情複雜，「好緊張又好擔心，好想當係最後一次演唱會咁盡做好佢。」

積極瘦身備戰

由街頭唱到上屬於自己的舞台，剛轉投新公司Sunny Idea的吳林峰直言，希望有更多人見證首場個唱，同時亦懷著期待的心情。曾為許廷鏗、MIRROR、柳應廷和呂爵安等作曲，也是《樂壇已死》的作曲兼主唱之一的吳林峰事先聲明，除了獻唱自己的歌，亦會演繹他寫給其他歌手的作品，「我未必會唱返原版，或者會唱Demo，或者重新編曲。另外亦我會唱一些對我意義重大嘅歌曲，以我的方法唱俾大家聽。」為了以最佳狀態獻唱，吳林峰現已積極備戰，他說：「我有積極做運動，希望到時唔係一個好臃腫嘅肥仔……都係肥仔，瘦少少啦！」此外，他亦找來歌唱老師改善演唱技巧與咬字，並且進行冥想練習，放鬆心情。

從如常生活找樂趣

吳林峰的歌曲如《巴士光年》、《街燈》、《你是萊特》、《下一束光》等，都是在生活中發掘微細小事作為歌曲題材，他的首個音樂會名為《明天一切如常演唱會》，正是希望大家看過他的演唱會後，即使「明天一切如常」，但至少記得從框框中讓自己快樂，他表示，很多人以為他的歌手生活多姿多彩，「以往同朋友或者中學同學傾偈，佢哋都話好羨慕我嘅生活，因為佢哋好多人都返朝九晚五，生活刻板，但其實我嘅生活比大家更要重覆：每日起身返去一間200呎左右嘅房裡面構思、寫歌，完咗就返屋企。大家嘅生活模式其實係唔會變，『明天一切如常』，但我哋可以喺呢個框框裡面，尋找不一樣嘅內容，令自己生活多一啲值得回味嘅地方。好似我咁，返屋企嗰陣，不論搭車行路，都鍾意睇留意身邊嘅事物，感受多一啲呢個框框帶俾我嘅樂趣。」音樂會門票於KKTIX網上發售，KKBOX付費會員可於明天(24日)上午10時優先訂購，下周二(28日) 上午10時公開發售。