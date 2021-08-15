心灰意冷｜《開心速遞》佐治張明偉發表骨氣宣言 網民：希望喺Chill Club見到你

憑《愛．回家之開心速遞》的佐治(George)一角成功入屋的張明偉，於上周六(26日)在社交平台，有感而發分享飾演角色「佐治」逾3年的感受，其中他寫道：「衷心多謝你地每一位支持，希望大家日後留意我其他作品討論，有緣再見。」惹來離巢的忖測。

昨晚，他在上載在紅館看方皓玟《LOST n FOUND》演唱會的照片，他留言，「多謝你提醒我一樣野，就係「骨氣」！」方皓玟在演唱會中，展示了一段送給觀眾的話：「骨氣，是當你在黑暗中，能拯救你的最後一把尺！」同時，他又展示多年前與方皓玟的合照，看著你一步步到現在上紅館，以你為榜樣 @charmainefong 」

身兼演員與創作歌手身份的張偉明出post後，引來不少網民留言，其中有表示「希望係chill club 見到你」、「大台唔會俾你有骨氣」等，張偉明沒有交代去向，不過他回覆傳媒查詢時，直言感到心灰意冷，對新官上任感失望，與其不被重視隨時消失，不如主動告別，至少讓觀眾留下好印象。同時，他又表示，希望公司珍惜懷著熱誠入讀藝訓班的年輕演員。

畢業於美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)傳理系的張偉明，入讀TVB第25期藝員訓練班，2011年畢業後成為藝員，多飾演閒角，直至3年多年前遇上佐治一角，漸為觀眾認識。除了演員身份，他亦是樂隊Charming Way的主音及吉他手。

演員之外，他同時是創作歌手，為樂隊「Charming Way」之主音及吉他手，本月8日樂隊參麥花臣場館《大世代OVERLAP》的演出，張明偉以型爆look登場，邊唱邊彈結他和鍵琴，帶動全場氣氛，贏得全場掌聲。