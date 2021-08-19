怒火｜票房報捷 呂良偉黃德斌現身謝票

由陳木勝執導及監製，甄子丹、謝霆鋒領銜主演的《怒火》，於香港開畫同樣口碑與賣座雙贏，不但成為2021年開畫票房最高及入場人次最多的香港電影，更連續三日穩居賣座冠軍，閃破五百萬大關；為答謝香港觀眾的熱情，在電影開畫的第一個周末，《怒火》特別安排連場謝票活動，極少參與謝票的呂良偉親臨戲院，偕黃德斌、楊天宇及張文傑一同與戲迷作近距離接觸，甫出場即時引發哄動，觀眾紛紛大讚呂良偉狀態fit爆。

呂良偉表示在85年拍攝的劇集《雪山飛狐》，便是陳木勝升任導演的第一齣劇集。他說︰「我有幸能和他合作；想不到，陳木勝導演最後的一齣電影《怒火》，我也有份演出，這是個奇妙的緣份，陳木勝導演的離去，絕對是電影界的重大損失！」今次呂良偉在一個廢置的商場拍打戲，非常辛苦，但幸得老友甄子丹支持︰「雖然子丹沒有在這場戲出現，但他真的有義氣，早已對我講明：『你拍幾多天，我陪足你幾多天！』果然我拍了七天，他真的來了七天！」

同樣在謝票大受歡迎的「大叔」黃德斌， 則向觀眾披露埋位前的準備功夫。提到令人難忘的動作場面，便數到北京道槍戰一幕，德斌解畫：「 那是實景加搭景拍攝，記得到尖沙咀外景， 我們天未光已經要化好妝，埋位盡量一take過， 因為早上八點前，街道就要解封；我們在搭景那邊亦拍了很多天， 相對算是順利，只是天氣很熱而已。」

楊天宇（Angus）大爆在北京道一幕誤傷了張文傑（ German ），Angus說：「在最後一場肉搏戰， 本來已經試過好多次位，動作設計叫我打得快一點， 怎知手肘就不慎打中張文傑左邊額頭位置，令我內疚了很久！」 張文傑聞言一頭霧水並謂︰應該沒有什麼大問題，拍動作戲難免會有少少受傷！」Angus開玩笑說：「可能我打得太大力，打到German 失憶吧！」