怒火｜觀眾太入戲揚言炸毀廚房 謝霆鋒︰你試下！

由已故導演陳木勝（Benny）監製的電影《怒火》，在大陸非常受歡迎，連續五日榮登票房冠軍，暫時累積票房勁破三億四千萬人民幣。昨日霆鋒與何珮瑜（Jeana）現身廣州，連跑多場謝票及宣傳活動。霆鋒笑言：「這兩天，我看了我一輩子的評論，天天在看，（網友說）要炸廚房、炸菜園，還有要把滑雪場炸掉！」

昨日有觀眾在見面會上，直接向霆鋒說：「你演得太好了，能不能以後多拍戲，我都想把你的廚房給炸了！」霆鋒當下開玩笑回應：「炸吧！」然後再用廣東話，補上搞笑的一句：「你試下！」連場緊湊刺激的動作場面，霆鋒再次展現賣命本色，看得觀眾透不過氣來，有人好奇問，聽說霆鋒拍打戲，保險公司並不受保，霆鋒笑道:「太久沒有買到保險了，正常情況下受傷是會保的，但是在動作電影的現場就不保了，他們都說，你們明明知道危險，那也能理解，只是我們這個行業，明知道是（駕車）撞自己，還要去撞，這就是我們的職業！」

提到《怒火》的尖沙咀槍戰重頭戲，Jeana透露埋位前兩個月，需要專門學習開槍，還進行了不少體能訓練，「這場戲雖然子彈都是空殼，但槍都是真的，很重，扛著一直跑！」霆鋒帶笑接上：「隨便你之前怎麼吃，出去打一場或者開兩槍，所有的熱量都會被消耗掉！」